माही विज औरर जय भानुशाली से लेकर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा समेत कई ऐसे कपल हैं, जिनके रिश्ते में दरार होने की खबरें सामने आ चुकी हैं. कुछ तो ऑफिशियल तौर पर घोषणा भी कर चुके हैं. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं उनके नाम..

जय भानुशाली-माही विज

छोटे पर्दे की पॉपुलर जोड़ी जय भानुशाली और माही विज को लेकर खबरें आ रही हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी का द एंड हो चुका है. बता दें माही और जय ने 2011 में शादी की थी. अब शादी के 14 साल बाद कपल ने अलग होने का फैसला किया. रिपोर्ट के अनुसार कुछ महीने पहले ही दोनों ने तलाक की अर्जी दायर की थी. कहा जा रहा है कि 2025 जुलाई-अगस्त में तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई. हालांकि, माही विज ने लेटेस्ट पोस्ट में इस खबर को बकवास बताया है.





नील भट्ट-ऐश्वर्या शर्मा

नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के तलाक की खबरें पिछले काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है. हालांकि, इस कपल ने अभी तक तलाक को लेकर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया है. बता दें अब सोशल मीडिया पर भी दोनों एक-साथ नहीं दिखते. ऐश्वर्या ने गणेश चतुर्थी और दिवाली जैसे त्योहार को भी अकेले सेलिब्रेट किया. इस वजह से लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.





सिंपल कौर-राहुल लूंबा

शरारत फेम सिंपल कौल ने राहुल लूंबा संग 2010 में शादी की थी. शादी के 15 साल बाद इस कपल ने अलग होने का फैसला किया. इस खबर को ऑफिशियल करते हुए सिंपल ने बताया कि उन्होंने ये कदम मिलकर उठाया है. दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं है, बस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.

पल्लवी राव-सूरज राव

पांड्या स्टोर फेम पल्लवी राव ने शादी के 22 साल बाद अपने पति सूरज राव संग तलाक ले लिया. पल्लवी और सूरज ने आपसी सहमति से ये फैसला लिया था. पिछले कुछ सालों से आपसी तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे, इस वजह से अलग हो गए.

View this post on Instagram A post shared by Pallavi Rao (@pallavi_s_rao)

क्रिस्टल डिसूजा

एक हजारों में मेरी बहन है फेम क्रिस्टल डिसूजा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. बता दें पिछले कुछ सालों से गुलाम गौस दीवानी को क्रिस्टल डेट कर रही थीं, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है. रिपोर्ट के अनुसार दोनों एक महीने पहले ही अलग हो गए. इंस्टाग्राम पर भी दोनों ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है.

View this post on Instagram A post shared by Krystle Dsouza (@krystledsouza)

ये भी पढ़ें:-शाहरुख खान की एक्ट्रेस को 8 साल छोटे टीवी एक्टर से हुआ प्यार, कर ली शादी, प्रेग्नेंसी के दौरान रिश्ते में आई दरार!