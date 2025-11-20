'करवा ना फोटो...' सेल्फी के चक्कर में अर्चना पूरन सिंह के बेटे थप्पड़, वीडियो में सुनाया दुख

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अब सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्होंने जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है तब से फैंस उन्हें रोज फॉलो करते हैं. अर्चना पूरन सिंह अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जाती हैं तो फूड व्लॉग जरुर बनाती हैं. हाल ही में वो पति परमीत सेठी और बड़े बेटे आर्यमन सेठी के साथ दिल्ली आईं थीं जहां पर उन्होंने चाट ट्राई की. इस दौरान फैंस ने अर्चना के बेटे के साथ धक्का-मुक्की की और थप्पड़ भी मारा. जिसके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में बताया है.

आर्यमन को पड़े थप्पड़

दिल्ली में कई जगह चाट ट्राई करने के बाद जब अर्चना पूरन सिंह अपनी फैमिली के साथ आकर कार में बैठी तो उनके बेटे आर्यमन ने कहा- 'मम्मा-पापा से तो लोग बहुत प्यार करते हैं. बहुत अच्छे जेंटली मैम-मैम करके बात करते हैं और मुझे जो धक्के-थप्पड़ पड़े हैं. मेरे जूतों पर, मुझे धक्का-धक्का दे देकर थप्पड़ पड़े हैं. मुझे न ऐसे धक्का देकर बोलते हैं करवा ना फोटो, करवा ना फोटो. ये कौन-सा तरीका होता है. मैंने भी सोचा अब तो नहीं करवाऊंगा फोटो. ये क्या बात हुई जो धक्के पड़े मुझको.'

बाद में आर्यमन को कुछ अपने भी फैंस मिले जो उनके व्लॉग रोज देखते हैं. आर्यमन के साथ भी कुछ फैंस ने फोटो क्लिक करवाई. व्लॉग में उन्होंने इसकी झलक दिखाई है. आर्यमन और अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग की फैंस ने खूब तारीफ की है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अर्चना पूरन सिंह आखिरी बार कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3 में नजर आईं थीं. अब इस शो का नया सीजन आने वाला है. कपिल शर्मा ने सीजन 4 की शूटिंग भी शुरू कर दी है. अब ये देखना होगा चौथे सीजन में अर्चना पूरन सिंह नजर आती हैं या नहीं.

