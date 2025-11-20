हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'करवा ना फोटो...' सेल्फी के चक्कर में अर्चना पूरन सिंह के बेटे थप्पड़, वीडियो में सुनाया दुख

'करवा ना फोटो...' सेल्फी के चक्कर में अर्चना पूरन सिंह के बेटे थप्पड़, वीडियो में सुनाया दुख

Archana Puran Singh Son Slapped: एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अपनी फैमिली के साथ व्लॉग बनाती रहती हैं. अर्चना अपनी फैमिली के साथ दिल्ली गई थीं जहां पर उनके बेटे को थप्पड़ पड़े.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 20 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह अब सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्होंने जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है तब से फैंस उन्हें रोज फॉलो करते हैं. अर्चना पूरन सिंह अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जाती हैं तो फूड व्लॉग जरुर बनाती हैं. हाल ही में वो पति परमीत सेठी और बड़े बेटे आर्यमन सेठी के साथ दिल्ली आईं थीं जहां पर उन्होंने चाट ट्राई की. इस दौरान फैंस ने अर्चना के बेटे के साथ धक्का-मुक्की की और थप्पड़ भी मारा. जिसके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में बताया है.

आर्यमन को पड़े थप्पड़

दिल्ली में कई जगह चाट ट्राई करने के बाद जब अर्चना पूरन सिंह अपनी फैमिली के साथ आकर कार में बैठी तो उनके बेटे आर्यमन ने कहा-  'मम्मा-पापा से तो लोग बहुत प्यार करते हैं. बहुत अच्छे जेंटली मैम-मैम करके बात करते हैं और मुझे जो धक्के-थप्पड़ पड़े हैं. मेरे जूतों पर, मुझे धक्का-धक्का दे देकर थप्पड़ पड़े हैं. मुझे न ऐसे धक्का देकर बोलते हैं करवा ना फोटो, करवा ना फोटो. ये कौन-सा तरीका होता है. मैंने भी सोचा अब तो नहीं करवाऊंगा फोटो. ये क्या बात हुई जो धक्के पड़े मुझको.'

बाद में आर्यमन को कुछ अपने भी फैंस मिले जो उनके व्लॉग रोज देखते हैं. आर्यमन के साथ भी कुछ फैंस ने फोटो क्लिक करवाई. व्लॉग में उन्होंने इसकी झलक दिखाई है. आर्यमन और अर्चना पूरन सिंह के व्लॉग की फैंस ने खूब तारीफ की है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अर्चना पूरन सिंह आखिरी बार कपिल शर्मा के द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3 में नजर आईं थीं. अब इस शो का नया सीजन आने वाला है. कपिल शर्मा ने सीजन 4 की शूटिंग भी शुरू कर दी है. अब ये देखना होगा चौथे सीजन में अर्चना पूरन सिंह नजर आती हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें: 22 साल के करियर में 19 फ्लॉप फिल्म, शाहिद कपूर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देख आप भी सदमे में आ जाएंगे

Published at : 20 Nov 2025 02:18 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Aaryamann Sethi Archana Puran Singh Vlog
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
Advertisement

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget