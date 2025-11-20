हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड22 साल के करियर में 19 फ्लॉप फिल्म, शाहिद कपूर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देख आप भी सदमे में आ जाएंगे

22 साल के करियर में 19 फ्लॉप फिल्म, शाहिद कपूर का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड देख आप भी सदमे में आ जाएंगे

शाहिद कपूर इन दिनों फिल्म अर्जुन उस्तरा को लेकर खबरों में हैं. ये फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हो रही है. ऐसे में आइए हम आपको शाहिद का अबतक का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कार्ड बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 02:08 PM (IST)
एक्टर शाहिद कपूर इंडस्ट्री हैंडसम हंक हैं. अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से वो खूब इंप्रेस करते हैं. शाहिद कपूर ने 2003 में करियर की शुरुआत की. उनका करियर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है. एक्टर अभी तक 19 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं.

शाहिद की 19 फ्लॉप फिल्में
शाहिद की पहली फिल्म इश्क विश्क (7.74 करोड़) थी. ये फिल्म एवरेज रही थी. हालांकि, शाहिद कपूर को बहुत पसंद किया गया था. अमृता संग उनकी कैमिस्ट्री ने कमाल कर दिया था.

इसके बाद शाहिद की 5 फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं. उनकी फिदा (9.71करोड़), दिल मांगे मोर (5.44करोड़), दीवाने हुए पागल (15.17 करोड़), वाह! लाइफ हो तो ऐसी (5.84करोड़) और शिखर फ्लॉप (6.62 करोड़)रही.

इसके बाद उनकी 36 चाइन टाउन आई और ये ये फिल्म 23.05 करोड़ के कलेक्शन के साथ सेमी हिट रही थी. उनकी चुप चुप के 13.75 करोड़ के कलेक्शन के साथ एवरेज थी. फिर 2006 में उनकी फिल्म विवाह आई और ये फिल्म हिट रही. इस फिल्म ने 31.56 करोड़ का कलेक्शन किया था. फिल्म की काफी चर्चा रही.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shahid Kapoor (@shahidkapoor)

शाहिद की ये फिल्में भी रहीं फ्लॉप

इसके बाद भी शाहिद की कई फिल्में फ्लॉप हुईं और कुछ हिट भी रहीं. उनकी फूल एंड फाइनल, किस्मत कनेक्शन, दिल बोले हडिप्पा,  चांस पे डांस, पाठशाला, मिलेंगे मिलेंगे, मौसम, तेरी मेरी कहानी, फटा पोस्टर निकला हीरो, शानदार, रंगून, बत्ती गुल मीटर चालू, जर्सी और देवा फ्लॉप रहीं. 

शाहिद की इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल
हालांकि, इसी बीच शाहिद ने कुछ ब्लॉकबस्ट और सुपरहिट फिल्में भी दीं. इस लिस्ट में कबीर सिंह और पद्मावत का नाम शामिल है. कबीर ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म ने 278.24 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं पद्मावत ने 302.15 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं उनकी तेरी बातों में उलझा जिया (80.88 करोड़)सेमी हिट रही और जब वी मेट (31.06 करोड़) हिट रही थी. जब वी मेट में वो करीना कपूर के साथ नजर आए थे. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. उड़ता पंजाब, हैदर, आर राजकुमार, बदमाश कंपनी, कमीने एवरेज रहीं.

Published at : 20 Nov 2025 02:08 PM (IST)
SHAHID KAPOOR
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
कौन है वो जो नीतीश कैबिनेट में बिना चुनाव लड़े बन गया मंत्री? किसने कर डाली बड़ी सेटिंग
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन, दो तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
शपथ ग्रहण के दौरान सरकार गठन के लिए कौन मांगता है राज्यपाल से अनुमति, क्या है नियम?
ट्रेंडिंग
ये तो दूल्हे के सामने फ्लर्ट कर रही... दूसरे लड़के से चिपक-चिपककर डांस कर रही थी दुल्हन, मजे लेने लगे यूजर्स 
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
