धर्मेंद्र के निधन से टूटी अर्चना पूरन सिंह, बोलीं- नहीं पता था कि आखिरी मुलाकात होगी
अर्चना पूरन सिंह ने धर्मेंद्र के लिए पोस्ट डाला है. उन्होंने धर्मेंद्र के साथ की कई फोटोज शेयर की और एक लंबा -चौड़ा पोस्ट डाला है. साथ ही आखिरी मीटिंग के बारे में बताया.
हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड गमगीन है. हर कोई धर्मेंद्र को याद कर रहा है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस और कपिल शर्मा के शो में पर्मानेंट जज के तौर पर दिखने वाली अर्चना पूरन सिंह ने धर्मेंद्र को लेकर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखा है. उन्होंने अभिनेता के साथ बिताए पलों को याद किया है.
अर्चना पूरन सिंह किया पोस्ट
अर्चना पूरन सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे धर्मेंद्र के साथ कपिल शर्मा शो के सेट पर डांस कर रही हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर लिखा, "शब्द कम पड़ रहे है, धरमजी जैसा कोई नहीं होगा. उस शाम, जब हम कपिल के शो पर कुछ मिनटों के लिए नाच रहे थे, मुझे लगा जैसे कायनात ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियों और नेमतों में से एक दी हो. मुझे क्या पता था कि धरमजी से मेरी मुलाकात आखिरी बार होगी."
View this post on Instagram
उन्होंने लिखा, "पिछले कुछ दिनों से, मैं उनके गाने बार-बार सुन रही हूं, बस यह महसूस करने के लिए कि वो अभी भी यहां हैं. उनकी आंखों से उनकी दयालुता झलकती थी और उनके हर शब्द से उनकी शालीनता झलकती थी. उनकी मुस्कान एक छोटे लड़के जैसी शर्मीली थी, सिर्फ वही किसी को हाथ मिलाकर गले मिलने वाला सुकून दे सकते हैं."
धर्मेंद्र से मिलना अर्चना पूरन सिंह के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वे बचपन से उनसे मिलना चाहती थीं. उन्होंने आगे लिखा, 'धरमजी, बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपको देखने का मौका मिलेगा. आपके साथ परफॉर्म करना और आपसे बात करना मेरे लिए किसी सपने के पूरा होने के जैसा है.'
एक्ट्रेस ने धर्मेंद्र को लेकर काफी कुछ लिखा है, जिसे पढ़ने के बाद फैंस की आंखें नम हो चुकी हैं. यूजर्स भी खुद को इस फीलिंग से कनेक्ट कर पा रहे हैं.
वर्क फ्रंट पर अर्चना पूरन सिंह नेटफ्लिक्स के शो द कपिल शर्मा शो में जज के तौर पर दिख रही हैं. साथ ही वे अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं, जिसमें वे अपने परिवार और हाउसमेड्स से जुड़े वीडियो बनाती हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL