रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब धमाल देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ अनुपमा के सारे बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं. शो में अब तक देखने को मिला कि अपनी सहेलियों के संग अनुपमा क्रिकेट खेलती है.

इसी दौरान अनुपमा की मुलाकात रज्जो से होती है.रज्जो से मिलकर अनुपमा बहुत खुश होती है.वहीं, वसुंधरा की वजह से राही कॉलेज नहीं जा पाती है.राही को वसुंधरा घर के कामों में लगा देती है.इस बीच सीरियल अनुपमा में एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है.

मां से राही बोलती है झूठ

अनुपमा इस बीच वक्त निकालकर राही को फोन करती है और रज्जो के बारे में बताती है. अनुपमा की सहेली के बारे में जान राही चौंक जाती है.राही फोन पर अपनी मां से झूठ बोलती है. अनुपमा को राही नहीं बताती है कि वो वसुंधरा की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही है.

राही से बात करने के बाद खुले आखों से अनुपमा सपना देखने वाली है.उसको लगता है कि समय के साथ उसके सारे बच्चे कामयाब हो गए हैं और अनु की रसोई एक बड़ा ब्रैंड बन चुका है.अनुपमा को इसी बीच एक फोन आता है और पता चलता है कि उसके हाथ का खाना खाकर लोग बीमार पड़ गए हैं.

अनुपमा को जाना पड़ेगा जेल

वो फटाफट सेट पर पहुंच जाती है.डायरेक्टर को अनुपमा कहती है कि जिन टिफिन्स से लोगों ने खाना खाया है वो उसके नहीं है. अनुपमा की बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं होता. ऐसे में अनुपमा रोना शुरू कर देती है.अपने खाने की वजह से अनुपमा जेल जाने वाली है.

अनुपमा को डायरेक्टर धमकी देगा कि बीमीर पड़े लोगों का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा. अनुपमा समझ नहीं पाएगी कि आखिर उसका खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है.रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही शो में वनराज की एंट्री होगी. अनुपमा को पता चलेगा कि वो अब रियल स्टेट का बड़ा नाम बन गया है.

अनुपमा को पता चलने वाला है कि एक बिल्डर चॉल को तोड़ने वाला है. इस मुद्दे को लेकर अनुपमा रज्जो से मिलेगी. हालांकि, वो उसकी मदद करने से इंकार कर देगी.अनुपमा को नजरअंदाज करते हुए रज्जो गौतम का साथ देगी.

