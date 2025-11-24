हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेत्रा मंटेना-वामसी की शाही शादी में देसी अवतार में जेनिफर लोपेज लगीं गजब, साउस स्टार राम चरण भी लगे डैशिंग, Inside वीडियो और तस्वीरें आई सामने

नेत्रा मंटेना-वामसी की शाही शादी में देसी अवतार में जेनिफर लोपेज लगीं गजब, साउस स्टार राम चरण भी लगे डैशिंग, Inside वीडियो और तस्वीरें आई सामने

Netra Mantena-Vamsi Gadiraju wedding inside photos: उदयपुर में नेत्रा मंटेना और वामसी की शादी में देश विदेश के तमाम सेलेब्स पहुंचे थे. अब इस शादी शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Nov 2025 10:13 AM (IST)
अरबपति राजू मंटेना की बेटी, नेत्रा मंटेना ने 23 नवंबर, 2025 को उदयपुर में वामसी गदिराजू से शादी शादी कर ली. इस जोड़े की दिन में हुई और इसी के साथ इनकी  चार दिनों तक चले वेडिंग का जश्न भी खत्म हो गया. साल की इस सबसे महंगी शादी में बॉलीवुड से लेकर इंटरनेशनल सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से चार चांज लगा दिए थे. वहीं अब नेत्र मंटेना की रॉयल वेडिंग की इनसाइड तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

देसी अवतार में गजब लगीं जेनिफर लोपेज
बता दें कि नेत्रा, रामा राजू और पद्मजा की बेटी हैं. राजू ऑरलैंडो स्थित फेमस इंजेनस फार्मास्युटिकल्स के सीईओ हैं. नेत्रा मंटेना की हाई प्रोफाइल शादी में हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज भी पहुंची थी. जेनिफेर ने रॉयल वेडिंग में अपने ट्रेडिशनल-मॉर्डन आउटफिट से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. वीकेंड में उदयपुर पहुंचीं ये सुपरस्टार रविवार शाम को पहली बार फंक्शन में नज़र आईं. इस दौरान ये खूबसूरत हसीना शिमरी पेस्टल पिंकल कलर की मनीष मल्होत्रा की डिजाइट की हुई साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने अपने गले में भारी पन्ना और डायमंड की जूलरी और माथे पर मांग टीका पहना हुआ था. लोपेज़ ने अपने लुक को सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और एक स्लीक पोनीटेल के साथ कंप्लीट किया था.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Atul Khatri (@one_by_two)

इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में हॉलीवुड सिंगर को न्यूली वेड कपल के साथ तस्वीरें क्लिक कराते हुए देखा जा सकता है. दुल्हा- दुल्हन के पेरेंट्स ने भी इस दौरान जेनफिर संग एक ग्रुप फोटो क्लिक कराई.

जेनिफर ने शादी में किया परफॉर्म
जेनिफर लोपेज़ ने सिर्फ़ शादी ही अटेंड नहीं की थी  बल्कि उन्होंने परफ़ॉर्म भी किया था. ऑनलाइन उनकी ब्राइड और ग्रुम के साथ वीडियो भी वायरल हो रही है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

 

नेत्रा मंटेना लाल सुर्ख जोड़े में बनी दुल्हन
दुल्हन, नेत्रा मंटेना ने अपनी शादी के दिन लाल रंग के खूबसूरत लहंगे और भारी गहनों के साथ ट्रेडिशनल लुक लिया था. वहीं उनके दूल्हे मिया वामसी क्रीम कलर की शेरवानी में जंट रहे थे. और दोनों का वरमाला पहनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वरमाला का वीडियो बेहद खूबसूरत हैं इस दौरान शहनाई की धुन के साथ-साथ दोनों वरमाला पहनाते हुए दिखाई दे रहे थे. पुजारी भी मंडप में खड़े दिखाई दिए.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

साउथ स्टार राम चरण ने भी की शिरकत
उदयपुर में हुई नेत्रा और वामसी की शादी में साउथ स्टार राम चरण भी पहुंचे थे. इस दौरान राम चरण ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे. 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को न्यूली वेड कपल को आशीर्वाद देते देखा गया
नेत्रा मंटेना और वामसी की शादी में कई बेहद देश-विदेश से मेहमान पहुंचे थे. इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर भी शामिल थे. वे नेत्रा मंटेना और वामसी की शादी में इंडियन अवतार में नजर आए. उन्होंने जोड़े को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दीं और वे प्री वेडिंग फंक्शन में भी नज़र आए थे जो दुल्हन और दूल्हे के परिवार द्वारा उदयपुर स्थित कई आलीशान होटलों में आयोजित किए गए थे।

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wizcraft Weddings & Social Events (@wizcraft.weddings)

Published at : 24 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Netra Mantena Vamsi Gadiraju Netra Mantena Vamsi Gadiraju Wedding Jenifer Lopez
अबाउट अस

ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget