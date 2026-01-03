रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. पिछले कुछ दिनों से शो वरुण और भारती की शादी का ट्रैक चल रहा था, जो अब उनकी विदाई पर खत्म हो चुका है.भारती अब अपने ससुराल पहुंच चुकी है. वहीं, रजनी भी अपने इरादों में कामयाब हो चुकी है.

रजनी चॉल के पेपर्स को अनुपमा से साइन करवाना चाहती थी, जो अब वो करवा चुकी है. रजनी बेहद खुश है कि अनुपमा ने पेपर्स पर साइन कर दिए हैं. लेकिन, अनुपमा को उसके इरादों की भनक तक नहीं है. वहीं, राही को रजनी पर शक है कि वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं.

राही को होगा रजनी के इरादों पर शक

इसी बीच प्रेरणा अपनी मां को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है कि राही का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है. ऐसे में भारती से राही कहती है कि अगर ससुराल में कोई भी दिक्कत लगे तो याद रखना कि तुम्हारा एक मायका भी है.इसी बीच विदा होकर अपने ससुराल पहुंच चुकी है.

जहां, भारती की नजर उसी फाइल पर पड़ती है, जिस पर अनुपमा ने साइन किया होता है. जल्द ही भारती के सामने रजनी की सच्चाई आने वाली है. इतना ही नहीं अब वो वक्त दूर नहीं जब रजनी का भांडा दुनिया के सामने फूट जाएगा. वहीं, रिपोर्ट के अनुसार चॉल के पेपर्स राही के हाथ लग जाएंगे. वो उन पेपर्स को पढ़ लेगी.

उसके बाद वो अनुपमा को बताएगी कि रजनी उसे साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी. उसके बाद राही उन पेपर्स को आग में जला देगी. ऐसा होते ही रजनी के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा. रिपोर्ट के अनुसार रजनी का कैरेक्टर प्ले करने वाली रिंकू भवन जल्द ही शो को अलविदा कहने वाली हैं. ऐसे में उनके ट्रैक का चैप्टर जल्द ही क्लोज हो जाएगा.

