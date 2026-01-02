रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म 28 दिन तक लगातार डबल डिजिट कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई.

आदित्य धर की एक्शन थ्रिलर ने तीन हफ्तों में ही 700 करोड़ से ज्यादा कमाई कर कई रिकॉर्ड तोड़े. अब सबकी निगाहें 29वें दिन पर हैं. अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 28 दिन तक लगातार डबल डिजिट में कमाने वाली फिल्म क्या 29वें दिन भी डबल डिजिट में कमा पाएगी.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म की कमाई से जुड़ा पूरा डेटा आप नीचे देख सकते हैं. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

पहला हफ्ता : 207.25 करोड़

207.25 करोड़ दूसरा हफ्ता : 253.25 करोड़

तीसरा हफ्ता : 172 करोड़

चौथा हफ्ता : 106.5 करोड़

29वां दिन (चौथा शुक्रवार ) : 2.79 करोड़ (स्टोरी लिखते समय तक)

कुल कमाई : 741.79 करोड़ (स्टोरी लिखते समय तक)

फिल्म ने लगातार तीन हफ्तों तक शानदार प्रदर्शन किया और चौथे हफ्ते में भी 106.5 करोड़ का कलेक्शन कर रिकॉर्ड बनाए. 29वें दिन की यह कमाई फिल्म के पूरे बॉक्स ऑफिस सफर को देखने का एक संकेत है कि दर्शकों का प्यार अब भी कम नहीं हुआ है.

फिल्म की कहानी

फिल्म धुरंधर की कहानी एक जासूस और देशभक्ति की रोमांचक यात्रा पर आधारित है. फिल्म में रणवीर एक स्पाई एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जो देश के लिए खतरे से लड़ता है. कहानी में जासूसी, एक्शन और सस्पेंस का तड़का है.

इसके हर मोड़ पर रहस्य खुलते हैं और दुश्मन की चालों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में मिशन, धोखा, खतरनाक टारगेट और रोमांचक लड़ाइयां दिखाकर दर्शकों को अंत तक बांध कर रखना इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है. यह फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि भावनाओं और रोमांच का भी परफेक्ट मिश्रण है.