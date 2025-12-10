सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दहाड़ रही हैं. हालांकि तमाम फिल्मों की भीड़ के बीच बॉलीवुड की दिसंबर में रिलीज़ हुई बड़ी फिल्म "धुरंधर" का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर हो रहा है. रिलीज के पहले दिन से ही ये मल्टी स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हावी है और दबाकर नोट छाप रही है. वहीं धनुष और कृति सेनन की 12 दिन पुरानी फिल्म ‘तेरे इश्क में’ की कमाई को ‘धुरंधर’ के आने से बड़ा झटका लगा है और दूसरे हफ्ते में ये टिकट खिड़की पर संघर्ष करती नजर आ रही है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं मंगलवार को किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है?

‘धुरंधर’ ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित ‘धुरंधर’ क्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म ने 5 दिसंबर को 28 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. दूसरे दिन इसने 32 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद फिल्म ने अपने पहले रविवार को 43 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड छलांग लगाई, जिससे यह 100 करोड़ रुपये कमाने वाली सबसे तेज़ बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई. वहीं चौथे दिन सोमवार को इसके कलेक्शन में गिरावट भी आई और इसने 23.25 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 25.50 करोड़ का कलेक्शन किया. इसी के साथ इस फिल्म की 5 दिनों की कुल कमाई अब 152.75 करोड़ रुपये हो गई है.

‘तेरे इश्क में’ ने दूसरे मंगलवार को कितनी कमाई की?

कृति सेनन और धनुष की ‘तेरे इश्क में’ ने पहले हफ्ते में शानदार कारोबार किया लेकिन धुरंधर के आने के बाद से इस फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी पड़ गई है. बता दें कि ये फिल्म 28 नवंबर को 16 करोड़ रुपये की ओपनिंग के साथ रिलीज़ हुई थी. इसके बाद इसन पहले हफ्ते में 83.65 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया. दूसरे सोमवार को इसने 2.4 करोड़ कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के दूसरे मंगलवार को यानी 12वें दिन 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया है.इसी के साथ इस फिल्म की 12 दिनों की कुल कमाई अब 105.25 करोड़ रुपये हो गई है.

ममूटी की ‘कलमकावल’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

ममूटी की फिल्म ‘कलमकावल’ को शानदार रिव्यू मिले हैं. बॉक्स ऑफिस पर ‘कलमकावल’ ने 5 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. चौथे दिन कलमकावल ने 2.90 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कलमकावल’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 2.80 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इस फिल्म की 5 दिनों का कुल कलेक्शन 22.20 करोड़ रुपये हो गया है.

'लालो - कृष्णा सदा सहायते' ने 9वें मंगलवार कितनी की कमाई?

'लालो - कृष्णा सदा सहायते' ने अपने पूरे प्रदर्शन के दौरान बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है. वहीं 61 दिन बाद भी ये फिल्म खूब कमाई कर रही है. रिलीज के 9वें मंगलवार यानी 61वें दिन इसने 50 लाख रुपये कमाए हैं. इसी के साथ इसका भारत में कुल कलेक्शन अब 91.05 करोड़ रुपये हो गया है.