रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक बार फिर से खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.शो में दो नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है. अभी तक शो में देखने को मिला कि वसुंधरा की भांजी कीर्ति उसके घर आती है. लेकिन, कीर्ति जैसी दिखती है वैसी है नहीं.कीर्ति अपने पति कपिल की खूब पिटाई करती है और उसके परिवार के संग बदतमीजी करती है.

अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है. दरअसल, कपिल की मां के बारे में कीर्ति उल्टी-सीधी बातें करने वाली है.ऐसे में कपिल अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उस पर हाथ उठा देता है. इसी बीच वसुंधरा वहां पहुंच जाती है और उसे थप्पड़ मारती है.

उसके बाद कृति नाटक करती हुई शरीफ बनने की कोशिश करती है. इस बीच कपिल फांसी लगाने की तैयारी करता है, लेकिन अनुपमा उसे बचा लेती है. अनुपमा पर भरोसा करके कपिल उसे सारी बात बताता है. उसके बाद अनुपमा और कपिल मिलकर कृति को सबक सिखाने का फैसला लेते हैं.

अनुपमा और कपिल बनाएंगे प्लान

कपिल से अनुपमा कहती है कि हम बोल नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो कर सकत् हैं. वो कपिल को कहती है कि कृति अब जो भी करे फोन में रिकॉर्ड कर लेना.उसके बाद दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाएंगे. दूसरी तरफ गौतम को अब पराग घर से निकालने की प्लानिंग कर रहा होता है.

वो ख्याति से कहता है कि प्रार्थना का बच्चा होने के बाद गौतम फिर से नाटक करेगा. उसे इस घर से बाहर निकालना बेहद जरूरी है. इस दौरान वो ख्याति को कृति के बारे में भी बताया है कि वो झूठी है. कहती कुछ है और करती कुछ है.दूसरी तरफ माही अब राही के मन में प्रेरणा और प्रेम को लेकर शक पैदा करती है.

ऐसे में राही बुरी तरह से घबरा जाती है.वहीं, शो में देखने को मिलेगा कि प्रेरणा को प्रेम गुंडो से बचाता है. इस वजह से फिर से प्रेरणा के मन में प्रेम के लिए प्यार जग जाता है. दोनों एक ही कमरे में रात गुजारते हैं. प्रेरणा अब इस पल का फायदा उठाना चाहती है, वो प्रेम को किस करती है.लेकिन, प्रेम की नींद खुलती है और वो गुस्से में आगबबूला हो जाता है.

