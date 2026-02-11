हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा

'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा

बॉलीवड एक्टर गोविंदा की लाइफ में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है. अब एक्टर ने एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की है. वहीं, कऱण जौहर पर भी वो गुस्सा होते हुए नजर आए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Feb 2026 10:17 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा पिछले कई सालों से बड़े पर्दे से गायब हैं. लेकिन, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता रह रहा है, जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में बने हुए हैं. दरअसल, काफी वक्त से देखा जा रहा है कि गोविंदा की वाइफ सुनीता उन पर तरह-तरह के आरोप लगाती दिख रही हैं.

ऐसे में गोविंदा ने भी अब सभी मामले पर चुप्पी तोड़ी है. इसी बीच उन्होंने करण जौहर को भी लताड़ लगाई है. गोविंदा का मानना है कि करण जौहर ने अपनी फिल्म बनाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ कहानियों को भी दिखाने की कोशिश की, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया.

करण जौहर को गोविंदा ने लगाई लताड़

ANI को दिए इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा,'सबसे बड़ा इवेंट बताता हूं किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी, माई नेम ईज गोविंदा, क्या है ऐसा ही कुछ, गोविंदा मेरा नाम.ऐसा ही कुछ मुझे पता नहीं.मुझे लगता है कि वो करण जौहर की थी.उस फिल्म का सब्जेक्ट था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती है और वाइफ और पति की भगदड़ हो जाती है. फिर पति पर वाइफ को शक होता है और वाइफ पर पति को शक होता है.तो ये पर्सनल लाइफ में ना हर किसी की स्टोरी घुसेड़ने की कोशिश करते हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asian News International (@ani_trending)

एक्टर ने आगे कहा,'हाय, कहीं मेरे हाथ लग गए, मेरे हत्थे चढ़ गए तो आदरणीय रजनीकांत की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा और बीच महफिल के अंदर दूंगा.ये मैं वादा करता हूं.मिसबिहेव मत करो,प्लीज. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं. मजाक हर जगह पर हर तरह से अच्छा नहीं लगता है.' गोविंदा ने अपने इस इंटरव्यू में साफ-साफ क्लियर कर दिया कि वो फोर्स फिटिंग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे. साथ ही इशारों ही इशारों में उन्होंने से मामले से जुड़े लोगों को चेतावनी तक दे डाली.

ये भी पढ़ें:-Mardaani 3 BO Day 12: 'बॉर्डर 2' के आगे 'मर्दानी 3' झुकने को नहीं तैयार, 12वें दिन फिर रानी की फिल्म ने बढ़ाई रफ्तार, क्या वसूल पाएगी बजट?

Published at : 11 Feb 2026 10:04 AM (IST)
Tags :
Karan Johar Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani:बैंक कांड का 'पूरा सच' ! | Crime News
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini
Delhi News: रोहिणी में खुले नाले में गिरकर युवक की मौत, 2 घंटे बाद मिला शव | Rohini News
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi
Janhit with Chitra Tripathi: संसद कांड की नई 'पिक्चर' रिलीज हुई ! | Rahul Gandhi | OM Birla
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
दिल्ली NCR
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
रोहिणी मैनहोल हादसा: शख्स की मौत के बाद रातों-रात ढके गए मैनहोल, लापरवाही पर कबतक पर्दा डालेगा प्रशासन?
इंडिया
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
लोकसभा के स्पीकर को क्या कभी हटाया गया? कितनी बार अब तक लाया गया प्रस्ताव?
क्रिकेट
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
नामीबिया की टी20 वर्ल्ड कप टीम में सिर्फ 2 ही ब्लैक खिलाड़ी क्यों? जानिए इसके पीछे की वजह
बॉलीवुड
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
'भरी महफिल में प्रदास दूंगा..' करण जौहर पर फूटा गोविंदा का गुस्सा
विश्व
Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
बांग्लादेश चुनाव: कितने उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ से ज्यादा, ये रही टॉप 10 की लिस्ट
नौकरी
Jobs 2026: इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
इस यूनिवर्सिटी में निकली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
ट्रेंडिंग
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
यहां 5 मंजिला दीवार चढ़कर पास होती है ग्रेजुएशन की परीक्षा, जानें ताइवान के इस स्कूल की कहानी
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget