रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में प्रार्थना की गोदभराई का रस्म खत्म हो चुका है. वो अनुपमा के साथ शाह हाउस में चुकी है.इधर, गौतम गोदभराई में हुई बेइज्जती को भूल नहीं पाता है. वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की कस्टडी को लेकर रहूंगा. भाड़ में जाए शाह, भाड़ में जाए अनुपमा और भाड़ में प्रार्थना.

गौतम जब प्रार्थना का नाम लेता है तो पराग भड़क जाता है.गुस्से में वो गौतम को एक थप्पड़ जड़ देता है और कहता है कि तेरा गुस्सा मैं समझ सकता हूं. लेकिन, मैं भी एक बाप हूं. शाह से मुझे भी परेशानी है. लेकिन, अपने बेटी से मैं गुस्सा नहीं हो सकता. गौतम से पराग कहता है कि अगर तूने मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं छोडूंगा नहीं.

वसुंधरा दिखाएगी अनुपमा को टशन

शो में अब मकर संक्राति का त्योहार दिखाया जाएगा. इस दौरान फिर से शाह परिवार के लोग और कोठारी परिवार के लोग एक जगह इकट्ठे होंगे.ऐसे में अनुपमा सोचती है कि यहां त्योहार मनेगा या जंग का मैदान बनेगा. वहीं, वसुंधरा कहती है कि अगर हम सुसाइटी के अध्यक्ष नहीं होते तो यहां नहीं आते.

जल्द ही शाह परिवार और कोठारी परिवार के लोगों के बीच पतंगबाजी का कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला है. हालांकि, इस बीच एक और अनहोनी होने वाली है. दरअसल, सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं. कोई पतंग उठा रहा होता तो कोई डांस कर रहा होता है. प्रार्थना दूर से बैठकर देख रही होती है और एंजॉय कर रही होती है.

प्रार्थना को होगा मिसकैरेज

लेकिन, वो दो बच्चों को लड़ते हुए देखती है और कहती है कि मत लड़ो. जब वो बच्चे उसकी बातों को नहीं सुनते तो वो उठकर उनके पास जाने की कोशिश करती है. लेकिन, नीचे पड़ा तार वो देख नहीं पाती है. अनुपमा उसे आवाज भी लगाती है-संभलकर प्रार्थना. लेकिन वो सुन नहीं पाती है.

इस दौरान प्रार्थना गिर जाती है.प्रार्थना को ऐसे देख लोग हैरान हो जाते हैं. अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है. क्योंकि, अगर प्रार्थना का बच्चा नहीं बच पाया तो शाह और कोठारी में एक बार फिर लड़ाई देखने को मिलेगा. वहीं, प्रार्थना बच्चा खोने के गम को कैसे हैंडल करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

