हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती...' फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्ग शिफ्ट पर राधिका आप्टे ने तोड़ी चुप्पी

'मैं 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती...' फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्ग शिफ्ट पर राधिका आप्टे ने तोड़ी चुप्पी

Radhika Apte On Working Hour: राधिका आप्टे ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं. वो भी दीपिका पादुकोण की तरह ज्यादा देर तक काम करने के फेवर में नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 14 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ समय आठ घंटे की शिफ्ट की मांग की थी. जिसके बाद से इंडस्ट्री में काम को लेकर डिबेट छिड़ गई है. शिफ्ट की वजह से दीपिका को दो फिल्मों से बाहर भी कर दिया गया है. दीपिका पादुकोण के बाद राधिका आप्टे ने भी लंबी शिफ्ट करने से मना कर दिया है. उन्होंने इस बारे में एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है. राधिका ने शिफ्ट के घंटे कम करने के पीछे की वजह भी बताई है.

राधिका ने फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में काम करने के घंटों के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि इस मामले पर उन्हें लोगों से लड़ना पड़ा. उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग एक्टर के बच्चे की देखभाल के लिए नैनी रखने का सुझाव देते हैं. लेकिन यह सच में कोई समाधान नहीं है.

ज्यादा देर तक काम करने पर किया रिएक्ट
राधिका से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री को पेरेंट्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली बनाने के लिए वह क्या करेंगी. उन्होंने कहा- 'मैं सबसे पहले काम के घंटे बदलूंगी. आप किसी से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पूरे हफ्ते अपने बच्चे को देखे बिना रहे. मैंने लंबी शिफ्ट करने से मना करने पर कई बार बातचीत और बहस की है. आपको हैरानी होगी कि इसके लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. मुझे यह बहुत अजीब लगता है और लोग कहते हैं कि नैनी रख लो और उसे सेट पर ले आओ. सॉरी, लेकिन यह सच में इसका जवाब नहीं है.'

काम करने से किया मना
राधिका ने स्क्रिप्ट साइन करते समय अपनी नॉन-नेगोशिएबल शर्तों के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा- 'वो पांच दिन का वर्किंग वीक और 12 घंटे की शिफ्ट पसंद करेंगी. उन्होंने कहा- मैंने अब अपनी बात पर अड़ना शुरू कर दिया है और बहुत से लोगों को यह पसंद नहीं आया है. मैं 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती और इसमें ट्रैवल, हेयर, मेकअप और शूटिंग सब कुछ शामिल है. अगर मेरे ट्रैवल में दो घंटे लगते हैं, तो शिफ्ट उसी हिसाब से प्लान करनी होगी. बेशक, इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन यह मेरी नॉन-नेगोशिएबल शर्त है.'

उन्होंने आगे कहा- 'मैं वीकली ऑफ पर जोर देती हूं और आइडियली हफ्ते में पांच दिन से ज्यादा काम नहीं करना चाहती. जब तक कि कोई छोटी फिल्म न हो जहां प्रोजेक्ट सच में इसके बिना काम नहीं कर सकता. मैं हफ्ते में पांच दिन और 12 घंटे की शिफ्ट पसंद करूंगी.'

Published at : 14 Jan 2026 09:34 AM (IST)
विश्व
US-Venezuela Relations: वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का कब्जा! ट्रंप ने की तारीफ, मदद का हवाला देकर उठा रहे फायदा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश पर बोले जियाउर्रहमान बर्क- 'कानून से ऊपर कोई नहीं'
अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसवालों के खिलाफ FIR के आदेश जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, क्या कहा?
ओटीटी
Gustaakh Ishq OTT Release: 'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'गुस्ताख इश्क' अब ओटीटी पर होने जा रही रिलीज, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
क्रिकेट
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
कौन हैं आयुषी सोनी? WPL में रिटायर्ड आउट होने वाली बनीं पहली बल्लेबाज
Advertisement

