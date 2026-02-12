रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में मेकर्स एक के बाद एक नई कहानी दिखा रहे हैं, जिससे दर्शक शो से बंधे रहें.शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा कोठारी परिवार के साथ रह रही है. शो में कपिल और कीर्ति की एंट्री करवाई गई है, जो अक्सर लड़ते हुए नजर आते हैं.

दरअसल, कीर्ति अपने पति कपिल पर अत्याचार करती है. इसी बीच कपिल की मां को कीर्ति धमकी देकर आती है. ऐसे में कपिल काफी गुस्सा हो जाता है. लेकिन, कीर्ति तो है ड्रामेबाज वो कपिल का सिर फोड़ देती है.कीर्ति से परेशान होकर कपिल अपनी जान देना चाहता है.

टूटेगा कपिल के सब्र का बांधा

लेकिन, अनुपमा उसे सही वक्त पर बचा लेती है. इसी बीच अब शो में खूब धमाका होने वाला है.अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कपिल की मां का एक्सीडेंट हो जाएगा, इस बात को सुन वो काफी घबरा जाता है. इतना ही नहीं कपिल के सब्र का बांध टूटता है और वो कीर्ति पर भड़क जाता है.

वहीं, परिवार के सामने एक बार फिर से ड्रामा करना शुरू कर देती है. कीर्ति की हरकतों से परेशान होकर पराग से कपिल कहता है कि मुझे तलाक दिलवा दो.वहीं, इस बार कपिल को वसुंधरा गलत बताती हुई नजर आएगी.इसी बीच एक बार फिर से कीर्ति अपना सिर फोड़कर आ जाती है और कपिल का नाम लगा देती है.

प्रेरणा को प्रेम देगा चेतावनी

ऐसे में पराग उसे मारने की कोशिश करता है. लेकिन, अनुपमा उसे बचा लेती है और कहती है कि परिवार के मामले में उसे नहीं बोलना चाहिए. लेकिन, कुछ सच है जो वो दिखाना चाहती है.दूसरी तरफ प्रेरणा को प्रेम कहता है कि वो हद में रहे. क्योंकि, प्रेम को प्रेरणा किस करने की कोशिश कर रही होती है.

अनुपमा अपने फोन का क्लिप प्रोजेक्टर पर चलवा देती है, जिसमें कीर्ति का दूसरा अवतार देखने को मिलता है. वो अपने पति की पिटाई करती दिखती है और दावा करती है कि उसे बर्बाद कर देगी.वीडियो को देखने के बाद परिवार के लोगों के होश उड़ने वाले हैं. सबके सामने कीर्ति की सच्चाई आ जाएगी और कपिल को जल्द ही उससे तलाक मिल जाएगा.

