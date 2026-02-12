अमेरिकन टीवी सीरीज़ 'डॉसन क्रीक' से मशहूर हुए एक्टर जेम्स वैन डेर बीक का बुधवार को निधन हो गया है. वह 48 साल के थे. एक्टर कोलोरेक्टल कैंसर से जंग लड़ रहे थे. उनके निधन से उनके फैंस और तमाम सेलेब्स सदमे में हैं और सोशल मीडिया पर दुख जाहिर कर रहे हैं.

परिवार ने जेम्स वैन डेर बीक की मौत की पुष्टि की

जेम्स वैन डेर बीक के परिवार ने उनके इंस्टा पर एक पोस्ट जारी कर उनके निधन की पुष्टि की है. स्टेटमेंट में लिखा गया है, "हमारे प्यारे जेम्स डेविड वैन डेर बीक आज सुबह निधन हो गया. उन्होंने अपने आखिरी दिनों में हिम्मत, विश्वास और कृपा के साथ समय बिताया. उनकी इच्छाओं, इंसानियत के लिए प्यार और टाइम की पवित्रता के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है. अभी के लिए, हम अपने प्यारे पति, पिता, बेटे, भाई और दोस्त के जाने के दुख में पूरी प्राइवेसी चाहते हैं."

View this post on Instagram A post shared by James Van Der Beek (@vanderjames)

हॉलीवुड सेलेब्स जता रहे दुख

पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, कई अमेरिकन टीवी स्टार्स और हॉलीवुड एक्टर्स ने दिल को छू लेने वाले पोस्ट के साथ वैन डेर बीक के जाने पर दुख जताया. सारा मिशेल गेलर ने कमेंट्स में लिखा, "मुझे आपके खूबसूरत परिवार के लिए बहुत दुख है. हालांकि जेम्स की विरासत हमेशा ज़िंदा रहेगी, लेकिन यह न सिर्फ आपके परिवार के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. भाड़ में जाए कैंसर." जेनिफर गार्नर ने भी एक कमेंट किया, जिसमें लिखा था, "कितना दिल तोड़ने वाला नुकसान,आपको, किम्बर्ली, और आपके बच्चों को बहुत सारा प्यार, इस मुश्किल समय में." डेविड डेनमैन ने भी एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, "सबसे अच्छे लोगों में से एक जिन्हें मैंने कभी जाना है RIP ब्रदर."

जेम्स वैन डेर बीक की कैंसर से लड़ाई

वैन डेर बीक, शादीशुदा थे और उनके छह बच्चे हैं. साल 2024 में उन्होंने अपने कैंसर डायग्नोसिस होने की अनाउंसमेंट की थी.जेम्स ने पीपल मैगज़ीन को दिए एक बयान में कहा था, "मुझे कोलोरेक्टल कैंसर है, और मैं प्राइवेटली इस डायग्नोसिस से निपट रहा हूं और अपने शानदार परिवार के सपोर्ट से इसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहा हूं.उम्मीद की यही वजह है, और मैं अच्छा महसूस कर रहा हू."

जेम्स वैन डेर बीक का करियर

जेम्स वैन डेर बीक को 1998-2003 की टीन ड्रामा फ़िल्म डॉसन के लीड कैरेक्टर के रोल के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था, जो मैसाचुसेट्स के एक छोटे से शहर में रहने वाले दोस्तों के ग्रुप पर बनी थी. हालांकि उन्होंने 'वर्सिटी ब्लूज़' और 'द रूल्स ऑफ़ अट्रैक्शन' फ़िल्मों में भी रोल किए, लेकिन वैन डेर बीक सिनेमा में कभी भी सही मायने में अपनी जगह नहीं बना पाए क्योंकि उन्हें 'डॉसन क्रीक' की विरासत से खुद को अलग करने में मुश्किल हुई. लेकिन एक्टर ने ज़ोर देकर कहा था कि वह अपने करियर से खुश हैं. उन्होंने 2011 में सेलिब्रिटी साइट पेज सिक्स को बताया, "कुल मिलाकर, मैंने अपने अतीत को गर्व के साथ अपनाया है, न कि उसे ऐसी चीज़ के तौर पर देखा है जिससे छुटकारा पाना है."