रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इधर, अनुपमा का परिवार पूरी तरह से बिखरने के कागार पर है और वो मुंबई जाने की प्लानिंगकर रही है. शो में अब तक आपने देखा कि गुस्से में आकर अंश को पराग घर से बाहर निकाल देता है.

इतना ही नहीं अनुपमा को भी कोठारी हाउस में काफी बेइज्जत कियाजाता है. पराग कहता है कि उसे शाह परिवार के लोगों से कोई संबंध नहीं रखना है.प्रार्थना चुपचाप सारा तमाशा देखती रहती है. इसी बीच अनुपमा की कहानी में काफी कुछ बदलने वाला है.तलाक की खबरें सुनते ही परी का दिमाग खराब हो जाएगा.

गौतम हड़पेगा बिजनेस

वो राजा को मार्केट में देखेगी और उसकी खूब पिटाई करेगी.परी इतनी परेशान हो चुकी है कि वो अब ईशानी के पीछे पड़ चुकी है. वो ईशानी की जीना हराम करने वाली है. परी कहती है कि ईशानी की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है.इधर, पराग का भरोसा जीत गौतम बिजनेस हड़प लेता है.

पराग को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी कि वो कब सड़क पर आ गया. इस काम में गौतम को माही सपोर्ट करने वाली है.बिजनेस को हड़पने के बाद गौतम अपनी सास को घर से निकाल देगा.रातों रात पराग भी घर से बेघर हो जाएगा. गौतम की हरकतें देख वसुंधरा काफी परेशान हो जाएगी.

परी और राजा लेंगे तलाक

वहीं, अनुपमा फैसला करेगी कि कोठारी परिवार के लोग उसके साथ रहेंगे. बा को उसका ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला. ऐसे में अपने घर में बा वसुंधरा का जीना हराम कर देगी.दूसरी तरह राही और प्रेम के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी. बर्बाद होने के बाद प्रेम को एहसास होगा कि वो राही के बिना नहीं रह सकता.दूसरी तरफ तलाक के लिए परी और राजा कोर्ट पहुचेंगे.

ये भी पढ़ें:-Bigg Boss 19: क्या तान्या मित्तल के दिल में हैं अमाल मलिक के लिए फीलिंग्स? नीलम गिरी ने बताया सारा सच