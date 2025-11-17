रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. अनुपमा ये समझ नहीं पा रही है कि वो परिवार और करियर में से किसे चुने. एक बार फिर से अनुपमा को मुंबई जाने का मौका मिलने वाला है. अनुपमा चाहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन परिवार में हो रहे झगड़ों की वजह से उसके इरादे पस्त होने वाले हैं.

अनुपमा में अब तक देखा, प्रेम और राही अपने बीच की गलतफहमी को दूर करते हैं. दूसरी तरफ अनुपमा ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसे मुंबई जाना चाहिए या नहीं. इस बीच शो में बड़ा बवाल मचने वाला है. शादी के बाद माही को गौतम नजरअंदाज करने वाला है.

माही करेगी हद पार

वो ऐसा दिखाएगा कि उसे माही में कोई दिलचस्पी नहीं है. ऐसे में अपने ही घर में माही पागल हो जाएगी.हालांकि, हर प्लान में गौतम माही का इस्तेमाल करेगा. दोनों मिलकर अंश को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाएंगे. वहीं, गौतम के प्यार में पागल माही किसी भी हद तक चली जाएगी.

माही और गौतम मिलकर अंश की जान ले लेंगे. इतना ही नहीं अंश की मौत के बाद गौतम और माही एक और बड़ी साजिश रचेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अंश की मौत के बाद माही और गौतम कोठारी हाउस पर कब्जा कर लेंगे. सबकुछ झड़पने के बाद माही और गौतम जश्न मनाने वाले हैं. माही कहेगी कि अब वो कोठारी परिवार की नई मालकिन हैं.

बरखा और अंकुश की होगी वापसी

गौतम और माही मिलकर अनुपमा के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे. अंश की मौत के बाद अनुपमा का परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा. क्योंकि, शाह परिवार में अंश ही अकेला शख्स था जिसकी कमाई से शाह परिवार चलता था. दूसरी तरफ माही और गौतम जल्द ही प्रार्थना के बच्चे को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं. रिपोर्ट है कि जल्द ही अनुपमा में बरखा और अंकुश की भी वापसी होने वाली है.

