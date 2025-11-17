हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: विधवा हो जाएगी प्रार्थना, अंश का होगा मर्डर, 'अनुपमा' के दो पुराने दुश्मनों की फिर से होगी वापसी

Anupama Spoiler: विधवा हो जाएगी प्रार्थना, अंश का होगा मर्डर, 'अनुपमा' के दो पुराने दुश्मनों की फिर से होगी वापसी

Anupama Spoiler: स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में खूब धमाका देखने को मिल रहा है. एक बार फिर से शो में बड़ा तमाशा होने वाला है. रिपोर्ट के अनुसार अनुपमा में अब अंश की मौत होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Nov 2025 10:04 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों खूब तमाशा देखने को मिल रहा है. अनुपमा ये समझ नहीं पा रही है कि वो परिवार और करियर में से किसे चुने. एक बार फिर से अनुपमा को मुंबई जाने का मौका मिलने वाला है. अनुपमा चाहती है कि वो अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन परिवार में हो रहे झगड़ों की वजह से उसके इरादे पस्त होने वाले हैं.

अनुपमा में अब तक देखा, प्रेम और राही अपने बीच की गलतफहमी को दूर करते हैं. दूसरी तरफ अनुपमा ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि उसे मुंबई जाना चाहिए या नहीं. इस बीच शो में बड़ा बवाल मचने वाला है. शादी के बाद माही को गौतम नजरअंदाज करने वाला है.

माही करेगी हद पार

वो ऐसा दिखाएगा कि उसे माही में कोई दिलचस्पी नहीं है. ऐसे में अपने ही घर में माही पागल हो जाएगी.हालांकि, हर प्लान में गौतम माही का इस्तेमाल करेगा. दोनों मिलकर अंश को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाएंगे. वहीं, गौतम के प्यार में पागल माही किसी भी हद तक चली जाएगी.

माही और गौतम मिलकर अंश की जान ले लेंगे. इतना ही नहीं अंश की मौत के बाद गौतम और माही एक और बड़ी साजिश रचेंगे. रिपोर्ट के अनुसार अंश की मौत के बाद माही और गौतम कोठारी हाउस पर कब्जा कर लेंगे. सबकुछ झड़पने के बाद माही और गौतम जश्न मनाने वाले हैं. माही कहेगी कि अब वो कोठारी परिवार की नई मालकिन हैं.

बरखा और अंकुश की होगी वापसी

गौतम और माही मिलकर अनुपमा के परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे. अंश की मौत के बाद अनुपमा का परिवार पूरी तरह से बिखर जाएगा. क्योंकि, शाह परिवार में अंश ही अकेला शख्स था जिसकी कमाई से शाह परिवार चलता था. दूसरी तरफ माही और गौतम जल्द ही प्रार्थना के बच्चे को हथियाने की कोशिश करने वाले हैं. रिपोर्ट है कि जल्द ही अनुपमा में बरखा और अंकुश की भी वापसी होने वाली है.

ये भी पढ़ें:-प्रेग्नेंट भारती सिंह को हुई ये बीमारी, टेंशन में कॉमेडियन, बोलीं- डॉक्टर ने भी बहुत डांटा

Published at : 17 Nov 2025 10:04 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के 11 सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के 11 सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Gold Smuggler: लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के 11 सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
लोहे के बक्से में छिपी थीं 1 करोड़ 55 लाख के 11 सोने की छड़ें, जब खुला राज तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
दिल्ली ब्लास्ट: डॉक्टर शाहीन की करोड़ों रुपये की फंडिंग का खुलासा, लखनऊ में ATS-NIA की छापेमारी
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन
जनरल नॉलेज
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget