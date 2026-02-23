प्रेम और प्रेरणा का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? शो में होगी अब अनुज की वापसी!

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों कहानी तेजी से आगे बढ़ रही है. मेकर्स एक नहीं बल्कि 2-3 स्टोरीज को एक साथ दिखा रहे हैं. ऐसे में लग रहा है कि मेकर्स ने सोच लिया है कि दर्शकों को सिर्फ अच्छे-अच्छे ट्रैक दिखाकर ही शो से बांधे रखा जा सकता है, ना की ट्रैक को लंबा खिंचकर.

शो में एक तरह देखने को मिल रहा है कि अनुपमा बापूजी के संग दिल्ली गई है. वहां बापूजी के एक दोस्त रविंद्र की वो मदद करती है. दरअसल, रविंद्र के बेटा बहू टीना और अर्जुन उनके और उनकी पत्नी के संग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं. ऐसे में अनुपमा और बापूजी उनके दूर के पैसे वाले रिश्तेदार बनकर घर में एंट्री मारते हैं.

प्रेरणा से नजरे चुराता है प्रेम

इतना ही नहीं अनुपमा ने ठान लिया है कि वो टीना को सबक सिखाकर रहेगी. ऐसे में अब उसने घर में रविंद्र की भी एंट्री करवा ली है. वहीं, दुनिया के सामने अब वो अर्जुन और टीना को एक्सपोज करने वाली है. दूसरी तरफ प्रेम अब प्रेरणा से नजरें चुराता हुआ दिखता है.

ऐसे में माही इस मौके का पूरा फायदा उठाकर राही को भड़काने की कोशिश करती है. हालांकि, राही उसे खरी-खोटी सुनाकर भगा देती है. लेकिन, वो प्रेम से पूछती है कि दिल्ली में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या. अगर, हुआ है तो प्लीज बता दो. हालांकि, प्रेम उसे कुछ भी नहीं बताता है.

इसके साथ ही दिल्ली में अनुपमा को दिवाकर दिखता है. दिवाकर पहले से ही शादीशुदा है और उसका नाम करण है. लेकिन, अहमदाबाद में वो नाम बदलकर रहता है. साथ ही वो पाखी को पागल बना रहा है. जल्द ही अनुपमा के सामने दिवाकर का ये सच भी आने वाला है. इसी बीच अनुपमा को एक बार फिर से अनुज की याद आती है. वो रविंद्र और उनकी पत्नी को एक साथ देखकर सोचती है कि हम भी तो जिंदगी में ऐसे ही रहने वाले थे.

