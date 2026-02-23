हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन

Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन

Border 2 BO Day 31: सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. वहीं रिलीज के पांचवें वीकेंड पर एक बार फिर इस फिल्म ने अपनी कमाई की रफ्तार बढ़ाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Feb 2026 07:29 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक महीना पूरा हो गया है. भारी उम्मीदों के बीच रिलीज हुई इस फिल्म ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन बाद में इसकी कमाई में उम्मीद से ज्यादा गिरावट आईय फिर भी, यह फिल्म एक सफल फिल्म साबित हुई है. चलिए यहां जानते हैं 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 5वें संडे यानी 31वें दिन कितनी कमाई की है?

'बॉर्डर 2' ने 31वें दिन कितना किया कलेक्शन?
बॉलीवुड की एक्शन से भरपूर वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' ने हाल ही में सिनेमाघरों में चार हफ्ते पूरे किए हैं और अब यह पांचवें वीक में पहुंच चुकी है. दिलचस्प बात ये है कि पहले मर्दानी 3, फिर ओ रोमियो और अब अस्सी और दो दीवाने सहर जैसी नई रिलीज फिल्मों के बीच भी 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है. यहां तक कि रिलीज के पांचवें वीकेंड पर भी इसने अच्छी कमाई कर डाली है

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले हफ्ते  224.25 करोड़, दूसरे वीक में 70.15 करोड़, तीसरे हफ्ते में 23.35 करोड़ और चौथे वीक में 6.6 करोड़ का कलेक्शन किया थी. इसके बाद इस फिल्म ने 29वें दिन 0.3 करोड़, और 30वें दिन 0.55 करोड़ कमाए.

  • वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के 31वें दिन यानी 5वें संडे को 0.70 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'बॉर्डर 2' की 31 दिनों की कुल कमाई अब 325.90 करोड़ रुपये हो गई है.

'बॉर्डर 2' क्या बन पाएगी 350 करोड़ी? 
'बॉर्डर 2' की कमाई में पांचवें वीकेंड तेजी देखी गई और इसने 325 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली. हालांकि भारत में 350 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए इस फिल्म को अभी 25 करोड़ और कमाने होंगे. वहीं ये फिल्म अब लाखों में सिमट चुकी है. ऐसे में इसके लिए 350 करोड़ का आंकड़ा छूना नामुमकिन है. अलबत्ता अब ये सिनेमाघरों में अपने अंतिम दिनों में है. हालांकि देखने वाली बात होगी कि पांचवें हफ्ते में ये कितना और कलेक्शन कर पाती है. 

फिल्म के बारे में
बॉर्डर 2 का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे. पी. दत्ता और निधि दत्ता ने टी-सीरीज़ फिल्म्स और जे. पी. फिल्म्स के बैनर तले किया है. यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का अनुमानित बजट 275 करोड़ रुपये था. वहीं फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

 

 

Published at : 23 Feb 2026 07:29 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 10: ‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म! जानें- 10 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘ओ रोमियो’ ने दूसरे संडे मचा दिया धमाल, बन गई शाहिद कपूर की छठी सबसे बड़ी फिल्म!
बॉलीवुड
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
'अस्सी' vs 'दो दीवाने सहर में': तापसी और मृणाल-सिद्धांत की फिल्मों के बीच चल रहा तगड़ा कॉम्पिटीशन, जानें तीसरे दिन कितना कमाया
बॉलीवुड
जरीन खना की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ करने की अपील
जरीन खना की मां की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, एक्ट्रेस ने फैंस से की दुआ करने की अपील
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में गर्मी ने दी दस्तक! नोएडा, लखनऊ से वाराणसी तक बढ़ा तापमान, पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक गेंदबाजी, इन गेंदबाजों ने 4 ओवर में मचाई तबाही
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget