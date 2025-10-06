हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: 'राही' होगी किडनैप, 'समर' की वापसी से मचेगा 'अनुपमा' की जिंदगी में नया भूचाल

Anupama Spoiler: 'राही' होगी किडनैप, 'समर' की वापसी से मचेगा 'अनुपमा' की जिंदगी में नया भूचाल

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है.सीरियल में मेकर्स ऐसे-ऐसे ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं, जिसकी कल्पना तक करना मुश्किल हो गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक अलग तरह का ही ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसने दर्शकों के दिमाग को घूमाकर रख दिया है. दरअसल, अनुपमा को बार-बार समर दिखाई दे रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है.

शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा को समर की आत्मा नजर आती है. बेटे को देखते ही अनुपमा इमोशनल हो जाती है. समर को वो बताती है कि अंश अब बड़ा हो चुका है और जल्द ही बाप बनने वाला है. समर को अनुपमा दादा कहती है.

अनुपमा पहुंची हैं मंदिर

समर को अनुपमा कहती है कि वो डांस रानी बन गई है. मां की बातें सुन समर काफी खुश होता है. इसी बीच शो में एक बड़ा धमाका होने वाला है.गांववाले अनुपमा को नवरात्रि के मौके पर मंदिर में आने के लिए कहते हैं. ऐसे में अपनी गैंग के साथ सज-धजकर अनुपमा मंदिर पहुंचती है.

मंदिर में लोग उनके साथ काफी फोटोज लेते हैं.इस दौरान अनुपमा की मुलाकात प्रकाश से होती है. वो प्रकाश से काफी अच्छे से बात करेगी. लेकिन, बातों ही बातों में प्रकाश उसे धमकाएगा. वहीं, अनुपमा भी अपने तेवर दिखाती नजर आएगी.

अनुपमा को दिखेगा सोनू

समर एक बार फिर से अनुपमा को मंदिर में दिखेगा. वो अनुपमा को बताएगा कि उसकी मौत प्रकाश की वजह से ही हुई थी. इस बात को जान अनुपमा को गहरा सदमा लगेगा. वो जल्द ही प्रकाश को सबक सिखाने का फैसला लेगी.इतना ही नहीं अनुपमा को इस बार सोनू की शक्ल दिखेगी.

ये वही इंसान है जिसकी गोली से समर की जान गई थी. अनुपमा जब सोनू को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आएगा. वो सोनू को जेल भेजने की कसम खाएगी.प्रकाश मौका मिलते ही राही को किडनैप करवाने वाला है. उसको भनक लगने वाली है कि अनुपमा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रच रही है.

प्रकाश जाएगा जेल

ये जानकर अनुपमा पर प्रकाश शिकंजा कसेगा.अनुपमा को प्रकाश और सोनू के कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा. हालांकि, पहले वो राही की जान बचाने की कोशिश करेगी.जल्द ही प्रकाश के खिलाफ अनुपमा के हाथ सबूत लगेगा. उसके बाद अनुपमा पुलिस के पास जाएगी. जल्द ही वो प्रकाश और सोनू को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी.

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office Collection: संडे को किस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मारी बाजी? बॉक्स ऑफिस का पूरा हिसाब-किताब यहां जानें

Published at : 06 Oct 2025 10:14 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
इंडिया
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
'अगर राहुल गांधी मुसलमान होते तो...', जेल से रिहाई के बाद ये क्या बोल गए आजम खान?
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
ओटीटी
OTT Releases This Week: इस हफ्ते OTT पर गदर काटेंगे दर्शक, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
इस हफ्ते OTT पर गदर मचेगा, 'वॉर 2' से 'कुरुक्षेत्र' तक ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
जनरल नॉलेज
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
फिंगरप्रिंट से सबसे पहले किसने पकड़ा था गुनहगार, कैसे ईजाद हुई थी यह तकनीक?
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget