रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों एक अलग तरह का ही ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जिसने दर्शकों के दिमाग को घूमाकर रख दिया है. दरअसल, अनुपमा को बार-बार समर दिखाई दे रहा है लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है.

शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा को समर की आत्मा नजर आती है. बेटे को देखते ही अनुपमा इमोशनल हो जाती है. समर को वो बताती है कि अंश अब बड़ा हो चुका है और जल्द ही बाप बनने वाला है. समर को अनुपमा दादा कहती है.

अनुपमा पहुंची हैं मंदिर

समर को अनुपमा कहती है कि वो डांस रानी बन गई है. मां की बातें सुन समर काफी खुश होता है. इसी बीच शो में एक बड़ा धमाका होने वाला है.गांववाले अनुपमा को नवरात्रि के मौके पर मंदिर में आने के लिए कहते हैं. ऐसे में अपनी गैंग के साथ सज-धजकर अनुपमा मंदिर पहुंचती है.

मंदिर में लोग उनके साथ काफी फोटोज लेते हैं.इस दौरान अनुपमा की मुलाकात प्रकाश से होती है. वो प्रकाश से काफी अच्छे से बात करेगी. लेकिन, बातों ही बातों में प्रकाश उसे धमकाएगा. वहीं, अनुपमा भी अपने तेवर दिखाती नजर आएगी.

अनुपमा को दिखेगा सोनू

समर एक बार फिर से अनुपमा को मंदिर में दिखेगा. वो अनुपमा को बताएगा कि उसकी मौत प्रकाश की वजह से ही हुई थी. इस बात को जान अनुपमा को गहरा सदमा लगेगा. वो जल्द ही प्रकाश को सबक सिखाने का फैसला लेगी.इतना ही नहीं अनुपमा को इस बार सोनू की शक्ल दिखेगी.

ये वही इंसान है जिसकी गोली से समर की जान गई थी. अनुपमा जब सोनू को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आएगा. वो सोनू को जेल भेजने की कसम खाएगी.प्रकाश मौका मिलते ही राही को किडनैप करवाने वाला है. उसको भनक लगने वाली है कि अनुपमा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश रच रही है.

प्रकाश जाएगा जेल

ये जानकर अनुपमा पर प्रकाश शिकंजा कसेगा.अनुपमा को प्रकाश और सोनू के कनेक्शन के बारे में पता चल जाएगा. हालांकि, पहले वो राही की जान बचाने की कोशिश करेगी.जल्द ही प्रकाश के खिलाफ अनुपमा के हाथ सबूत लगेगा. उसके बाद अनुपमा पुलिस के पास जाएगी. जल्द ही वो प्रकाश और सोनू को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी.

