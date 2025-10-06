कन्नड़ फिल्म ‘कतारा: अ लीजेंड चैप्टर-1’ और बॉलीवुड फिल्म "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" के अलावा, कई अन्य फिल्में इस समय सिनेमाघरों में चल रही हैं. ऋषभ शेट्टी की फिल्म जहां धमाकेदार परफॉर्म कर रही है, वहीं वरुण धवन और जाह्वी कपूर स्टारर फिल्म भी ठीक ठाक चल रही है. इन दोनों रिलीज़ के अलावा, "दे कॉल हिम ओजी" और "जॉली एलएलबी 3" जैसी कुछ हफ्ते पुरानी फिल्में भी सिनेमाघरों में मौजूद हैं. चलिए यगां जानते हैं इन सभी फिल्मों ने संडे, यानी 5 अक्टूबर, 2025 को कितना कलेक्शन किया है.

‘कंतारा चैप्टर-1’ ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा चैप्टर-1' पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 61.85 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 43.65 करोड़ रुपये कमाए. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 55 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘कंतारा चैप्टर-1’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 59.66 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘कंतारा चैप्टर-1’ की चार दिनों की कुल कमाई ब 221.91 करोड़ रुपये हो गई है.

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत हना हुए है लेकिन ये धमाकेदार कमाई नहीं कर रही है. इस फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की थी. दूसरे दिन फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये कमाए. वहीं तीसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म ने 7.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 7.63 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के चार दिनों की कुल कमाई अब 29.88 करोड़ रुपये हो गई है.

दे कॉल हिम ओजी ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

एक्टर टर्न पॉलिटिशियन पवन कल्याण की फिल्म "दे कॉल हिम ओजी" ने अच्छी शुरुआत की थी और पूरे हफ्ते इसकी कमाई में उतार-चढ़ा बना रहा. लेकिन "कंतारा चैप्टर-1" की रिलीज़ की वजह से इसका कारोबार काफी प्रभावित हुआ. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 63.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी. फिर इसने पहले हफ़्ते में 169.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद दूसरे शुक्रवार को इसने 4.25 करोड़ और दूसरे शनिवार 4.6 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दे कॉल हिम ओजी ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 4.27 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ दे कॉल हिम ओजी का 11 दिनों का कुल कलेक्शन अब 182.92 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे संडे कितना किया कलेक्शन

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला स्टारर जॉली एलएलबी 3 को दर्शकों से खूब प्यार मिला है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 17 दिन हो चुके हैं और इस दौरान इसने अच्छी खासी कमाई कर ली है. यहां तक कि कई नई रिलीज फिल्मों के आगे भी ये अच्छी कमाई कर रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो जॉली एलएलबी 3 ने पहले हफ्ते में 74 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इसने 29 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद15वें दिन इसने 1.15 करोड़ कमाए और 16वें दिन इसका कलेक्शन 1.75 करोड़ रुपये रहा.