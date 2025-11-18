रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती है. वहीं, वो मुंबई जाने का मौका भी अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहतीं. अनुपमा को समझ आ रहा है कि उसने अगर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो स्टार बनने का मौका खो देगी.

दूसरी तरफ राही को माही परिवार के सामने जमकर जलील करती है. माही कहती है कि राही तो अनपढ़ है वो बिजनेस नहीं संभाल पाएगी. परिवार के सामने राही बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह जाती है. इसी बीच शो की कहानी में एक बड़ा धमाका होने वाला है.

अनुपमा को लगेगी गौतम के चाल की भनक

'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम फैसला करेगा कि वो कोठारी हाउस में अपना राज चलाएगा. पूरे बिजनेस को हथियाने के लिए गौतम आखिरी चाल चलने वाला है. इसमें माही उसकी मदद करेगी. अनुपमा को गौतम के इस चाल की भनक लग जाएगी.

ऐसे में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन से अनुपमा हाथ मिलाने वाली है.वो ख्याति को सारी बातें बता देगी. ऐसे में ख्याति फैसला करेगी कि वो अनुपमा का साथ देगी. अनुपमा और ख्याति मिलकर जमाने के सामने गौतम की पोल खोलेंगे. दूसरी तरफ राही किचन में जमकर आंसू बहाने वाली है.

ईशानी दिखाएगी अनुपमा को तेवर

राही को समझ आएगा कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए. परी और ईशानी को अनुपमा मुंबई चलने के लिए कहना वाली है. परी अपने तलाक की प्रोसिडिंग में लग जाएगी. ऐसे में वो अनुपमा के साथ जाने से इंकार कर देगी.ईशानी भी अनुपमा के सामने जूते फेंक देगी.

इधर, परिवार के लोग राजा की क्लास लगाने वाले हैं. राजा बताता है कि परी ने उसे किसी के साथ देखा था, उसी वजह से उसे मारा था. इधर, जबरदस्ती परी और ईशानी को अनुपमा मुंबई लेकर जाएगी. वहीं, राजा की दूसरी शादी के लिए वसुंधरा लड़कियां देखना शुरू कर देगी.

