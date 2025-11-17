एक्सप्लोरर
'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में छोटी सी रेड ड्रेस पहन इतराईं अनन्या पांडे, डैशिंग लुक में दिखे कार्तिक
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन को हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म के प्रमोशन इवेंट में स्पॉट किया गया. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में स्पॉट किए गए.
बॉलीवुड एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन इन दिनों 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इन दिनों दोनों स्टार्स मिलकर इसका जोरशोर से प्रमोशन कर रहे हैं. नीचे देखिए तस्वीरें....
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 17 Nov 2025 06:53 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
'मस्ती 4' में 4 हीरो के साथ दिखेंगी 5 हसीनाएं, खूबसूरत हैं इतनी कि फोटो देखते ही फैन हो जाएंगे
बॉलीवुड
10 Photos
एयरपोर्ट पर दिखा जैकलीन फर्नांडीस और नुसरत भरूचा का स्टाइलिश लुक, तस्वीरें हो रही वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली-NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार
बिहार
तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं नेता प्रतिपक्ष की राह, सामने होंगी ये चुनौतियां, पार पाना मुश्किल!
इंडिया
भारतीय वायुसेना के ALH हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, बरेली में एक खेत में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
आईपीएल
IPL 2026 से पहले इन 9 खिलाड़ियों की बदली टीम, जानें ट्रेड के जरिए कौन किस फ्रैंचाइजी से किस टीम में गया
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion