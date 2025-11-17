हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में छोटी सी रेड ड्रेस पहन इतराईं अनन्या पांडे, डैशिंग लुक में दिखे कार्तिक

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के प्रमोशन में छोटी सी रेड ड्रेस पहन इतराईं अनन्या पांडे, डैशिंग लुक में दिखे कार्तिक

Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन को हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म के प्रमोशन इवेंट में स्पॉट किया गया. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में स्पॉट किए गए.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 17 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri: अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन को हाल ही में उनकी आने वाली फिल्म के प्रमोशन इवेंट में स्पॉट किया गया. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में स्पॉट किए गए.

बॉलीवुड एक्ट्रेस कार्तिक आर्यन इन दिनों 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इन दिनों दोनों स्टार्स मिलकर इसका जोरशोर से प्रमोशन कर रहे हैं. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये तस्वीरें मुंबई के एक प्रमोशन इवेंट की है. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में दिखे.
अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन की ये तस्वीरें मुंबई के एक प्रमोशन इवेंट की है. जहां दोनों स्टाइलिश लुक में दिखे.
2/7
प्रमोशन इवेंट में दोनों स्टार्स ने एक-दूजे संग खूब सारे पोज दिए. दोनों की केमिस्ट्री भी देखते ही बन रही थी.
प्रमोशन इवेंट में दोनों स्टार्स ने एक-दूजे संग खूब सारे पोज दिए. दोनों की केमिस्ट्री भी देखते ही बन रही थी.
3/7
इस दौरान अनन्या पांडे को रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में देखा गया. जिसमें वो बार्बी डॉल लग रही थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप से पूरा किया.
इस दौरान अनन्या पांडे को रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में देखा गया. जिसमें वो बार्बी डॉल लग रही थी. एक्ट्रेस ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप से पूरा किया.
4/7
कार्तिक आर्यन इस इवेंट में डैशिंग लुक में पहुंचे. उन्होंने व्हाइट टीशर्ट ब्लू जींस के साथ ब्राउन जैकेट पहनी थी.
कार्तिक आर्यन इस इवेंट में डैशिंग लुक में पहुंचे. उन्होंने व्हाइट टीशर्ट ब्लू जींस के साथ ब्राउन जैकेट पहनी थी.
5/7
इन फोटोज में से एक में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक-दूसरे में खोए हुए नजर आए.
इन फोटोज में से एक में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे एक-दूसरे में खोए हुए नजर आए.
6/7
बात करें दोनों के फिल्म की तो 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की तो ये फिल्म अब 25 दिसंबर यानि क्रिसमस पर पर्दे पे दस्तक देगी.
बात करें दोनों के फिल्म की तो 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की तो ये फिल्म अब 25 दिसंबर यानि क्रिसमस पर पर्दे पे दस्तक देगी.
7/7
ये एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है. कार्तिक और आर्यन इससे पहले ‘पति पत्नी और वो’ में नजर आए थे.
ये एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म है. कार्तिक और आर्यन इससे पहले ‘पति पत्नी और वो’ में नजर आए थे.
Published at : 17 Nov 2025 06:53 PM (IST)
Ananya Panday KARTIK ARYAN Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri

Embed widget