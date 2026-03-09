प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा करेगी अब नई शुरुआत

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में एक के बाद एक कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. मेकर्स ने ठान लिया है कि इस बार शो को टीआरपी में नंबर वन पर लाकर रहेंगे. इसी वजह से एक बार फिर मौत का ट्रैक दिखाया है.

क्योंकि, जब-जब शो में किसी भी कैरेक्टर की मौत दिखाई गई है, तब-तब दर्शकों ने अनुपमा को काफी पसंद किया है. शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल जाएगी. प्रार्थना की मौत के बाद से कोठारी परिवार और शाह परिवार सदमे में है.

प्रार्थना के मौत के बाद बदलेगी कहानी

इसी बीच एक बार फिर से शो में लीप दिखाया जाएगा. अनुपमा की कहानी में एक बार फिर नई शुरूआत होगी. अनुपमा इस बार गोवा में नई शुरूआत करेगी. इसी बीच शो में एक और फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री भी दिखाई गई है. शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा, अंश और प्रार्थना तीनों मंदिर गए होते हैं.

इसी दौरान अनुपमा का एक्सीडेंट होने वाला होता है. लेकिन, प्रार्थना उसे बचा लेती है और खुद की जान गंवा बैठती है. अनुपमा बुरी हालत में कोठारी हाउस पहुंचती है. वहां, सभी लोग अनुपमा से प्रार्थना के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बेहोश हो जाती है.

प्रार्थना के बारे में जानने के बाद परिवार के लोगों के होश उड़ जाते हैं. कोठारी और शाह परिवार में एक बार फिर से खुशियों के बीच मातम छा जाता है. इस घटना के बारे में जानने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे की असली वजह क्या थी.

दूसरी तरफ इस घटना के लिए अनुपमा खुद को गुनेहगार समझती है. शो के नए प्रोमो के अनुसार अपकमिंग एपिसोड में लीप दिखाया जाएगा. अनुपमा अपनी दोस्त देविका के संग अब गोवा पहुंच चुकी है. जहां, उसकी जिंदगी में काफी कुछ नया होता हुआ दिखाया जा रहा है.

