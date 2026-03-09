हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनशादी के 9 साल बाद भी भोजपुरी की इस एक्ट्रेस की कोख है सूनी, 43 की उम्र में मां बनने को तरसी, छलका दर्द

शादी के 9 साल बाद भी भोजपुरी की इस एक्ट्रेस की कोख है सूनी, 43 की उम्र में मां बनने को तरसी, छलका दर्द

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली मोनालिसा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है. लेकिन, अब वो मां बनने के लिए तरस रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Preferred Sources

मां बनने के लिए तरह रही ये हसीना कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा हैं. उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाय़ा है. मोनालिसा एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.

हालांकि, 43 की उम्र में भी मोनालिसा की गोद सूनी है. जी हां, शादी के 9 साल बाद भी मां ना बन पाने के दर्द को मोनालिसा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जाहिर किया है. फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में मोनालिसा ने कहा कि शादी के बाद से वो मां बनने के लिए तरस रही हैं, लेकिन उनकी गोद अभी भी खाली है.

बच्चा चाहती हैं मोनालिसा

एक्ट्रेस ने कहा कि वो भी अब अपना एक परिवार चाहती है. मालूम हो मोनालिसा ने 2017 में विक्रांत सिंह राजपूत संग शादी की थी. वो अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.

मोनालिसा ने बेबी प्लानिंग पर बात की और कहा,'मैं खुद को एक मां के तौर पर देखना चाहती हूं.मैं बच्चे चाहती हूं, मगर बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं और नेगेटिव हो जाती हूं.' एक्ट्रेस ने अपने पति विक्रांत को अपना पिलर बताया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)

मोनालिसा के पति उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि इतने नेगेटिव मत हों. मोनालिसा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं, फैंस भी एक्ट्रेस को जल्द से जल्द मां बनते हुए देखना चाहते हैं. बता दें मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

मोनालिसा बेशक भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन वो कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं. इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया था. उनके एक अंकल ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कहा. उसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों की तरफ रुख किया.

ये भी पढ़ें:-भोजपुरी के सुपरस्टार Manoj Tiwari और Ravi Kishan में कौन है सबसे अमीर? फिल्मों और पॉलिटिक्स से कितनी कमाई

Published at : 09 Mar 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
Monalisa BhojpuriActress
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अभिरा की एक गलती पड़ेगी उसी पर भारी, अरमान निकालेगा उसे घर से बाहर
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा की जिंदगी में बदल जाएगा सबकुछ
प्रार्थना की मौत के बाद शो में आएगा बड़ा तूफान, अनुपमा करेगी अब नई शुरुआत
टेलीविजन
कितने अमीर हैं अनुराग डोभाल? करोड़ों में है UK07 Rider की नेटवर्थ, जानें उनके बारे में सबकुछ
कितने अमीर हैं अनुराग डोभाल? करोड़ों में है UK07 Rider की नेटवर्थ, जानें उनके बारे में सबकुछ
टेलीविजन
शादी के 9 साल बाद भी भोजपुरी की इस एक्ट्रेस की कोख है सूनी, 43 की उम्र में मां बनने को तरसी, छलका दर्द
शादी के 9 साल बाद भी भोजपुरी की इस एक्ट्रेस की कोख है सूनी, 43 की उम्र में मां बनने को तरसी
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War Update: अमेरिका में तेल के दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार | Mojtaba Khamenei | Trump
Sandeep Chaudhary: BJP की चाल पर प्रवक्ताओं का बड़ा विश्लेषण | Bihar |Nitish
Romana Isar Khan: ईरान के विरुद्ध अमेरिका का 'मिशन धर्मयुद्ध' | Iran-US-Israel War | Mahadangal
Iran Israel War: ईरान पर लगातार 'बम-बारूद' की बरसात! | Donald Trump | Khamenei | World War
UK07 Rider अनुराग डोभाल का एक्सीडेंट, मेंटल हेल्थ को लेकर पोस्ट के बाद कार क्रैश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
क्यों जैन समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहते हैं? प्याज और लहसुन को लेकर वकील की ये मांग सुन CJI को आया गुस्सा
दिल्ली NCR
Delhi Politics: दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
दिल्ली में फिर होंगे विधानसभा चुनाव? AAP सांसद संजय की मांग से सियासी हलचल
बॉलीवुड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' करेगी रिकॉर्ड तोड़ कमाई? राकेश बेदी ने बताई इसके पीछे की वजह
क्रिकेट
ईशान किशन पर टूटा था गमों का पहाड़, दो दिन पहले परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ईशान पर टूटा था गमों का पहाड़, परिवार में हुईं 2 मौतें; फिर भी देश को जिताया वर्ल्ड कप
ट्रेंडिंग
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न, स्टेडियम से वायरल हुए 5 डांस वीडियो
शिक्षा
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
नेपाल चुनाव में छाए JNU से पढ़े अमरेश सिंह, जानें किस चीज में की है पढ़ाई?
यूटिलिटी
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इस सरकारी स्कीम में मिलता है FD से ज्यादा रिटर्न, पेंशन का भी हो जाता है जुगाड़
इंडिया
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
'देश की 65 करोड़ माताओं, बहनों और बेटियों को लगना चाहिए कि...', CJI की कौन सी बात सुनकर महिला वकीलों ने जोर से बजाईं तालियां?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget