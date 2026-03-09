शादी के 9 साल बाद भी भोजपुरी की इस एक्ट्रेस की कोख है सूनी, 43 की उम्र में मां बनने को तरसी

मां बनने के लिए तरह रही ये हसीना कोई और नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस मोनालिसा हैं. उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाय़ा है. मोनालिसा एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में छाई रहती हैं.

हालांकि, 43 की उम्र में भी मोनालिसा की गोद सूनी है. जी हां, शादी के 9 साल बाद भी मां ना बन पाने के दर्द को मोनालिसा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जाहिर किया है. फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में मोनालिसा ने कहा कि शादी के बाद से वो मां बनने के लिए तरस रही हैं, लेकिन उनकी गोद अभी भी खाली है.

बच्चा चाहती हैं मोनालिसा

एक्ट्रेस ने कहा कि वो भी अब अपना एक परिवार चाहती है. मालूम हो मोनालिसा ने 2017 में विक्रांत सिंह राजपूत संग शादी की थी. वो अपनी मैरिड लाइफ में बेहद खुश हैं.

मोनालिसा ने बेबी प्लानिंग पर बात की और कहा,'मैं खुद को एक मां के तौर पर देखना चाहती हूं.मैं बच्चे चाहती हूं, मगर बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं और नेगेटिव हो जाती हूं.' एक्ट्रेस ने अपने पति विक्रांत को अपना पिलर बताया है.

मोनालिसा के पति उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि इतने नेगेटिव मत हों. मोनालिसा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वहीं, फैंस भी एक्ट्रेस को जल्द से जल्द मां बनते हुए देखना चाहते हैं. बता दें मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो तगड़ी फैन फॉलोइंग के साथ फैंस के दिलों पर राज करती हैं.

मोनालिसा बेशक भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन वो कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं. इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम किया था. उनके एक अंकल ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए कहा. उसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों की तरफ रुख किया.

