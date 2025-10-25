रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. बता दें शो इन दिनों बेशक नंबर वन पर है, इसके बाद भी फैंस पुरानी कास्ट को मिस करते हैं. फैंस आज भी उन कलाकारों को एक बार फिर से छोटे पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं.

इसी बीच अनुपमा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार की एक एक्ट्रेस फिर से छोटे पर्दे पर कमबैक करने की तैयारी में हैं. दरअसल, यहां हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की बहू डिंपी यानी निशि सक्सेना हैं.

टॉप 10 में शामिल है वसुधा

निशि एक बार फिर से छोटे पर्दे पर धमाल मचाने वाली हैं. रिपोर्ट के अनुसार निशि सक्सेना जल्द ही स्टार प्लस के शो वसुधा में दिखाई देंगी. इस शो में वो अहम भूमिका में नजर आने वाली हैं. आपको बता दें इन दिनों वसुधा टीआरपी लिस्ट में टॉप 10 में अपनी जगह बनाए हुए है.

View this post on Instagram A post shared by Nishi Saxena (@nishisaxenaa)

अनुपमा को ये शो लगातार टक्कर दे रहा है. ऐसे में अब जब निशि इस शो में एंट्री कर रही हैं तो ये अनुपमा के लिए किसी खतरे की घंटी से बिल्कुल भी कम नहीं है. फैंस का कहना है कि अनुपमा की बहू अब उसी को कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है. निशि सक्सेना ने अभी तक इस खबर पर मुहर नहीं लगाई है.

खूब पसंद की गई थी डिंपी और समर की जोड़ी

आपको बता दें अनुपमा में निशि सक्सेना को अनुपमा की छोटी बहू डिंपी के कैरेक्टर में देखा गया था. डिंपी की शादी अनुपमा के लाडले समर से हुई थी. दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया था. इन दिनों शो में डिंपी और समर के बेटे अंश की कहानी पर फोकस किया जा रहा है.

