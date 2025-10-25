स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक देखने को मिला कि तुलसी की पीठ पीछे मिहिर पर नॉयना ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं. इधर, परिधि अपनी मां तुलसी को मिहिर और नॉयना की रोमांटिक तस्वीरें दिखाती है. तस्वीरें देख तुलसी परिधि से कहती है कि वो अब भी उसकी मां है.

वो समझ जाती है कि परिधि क्या करने की कोशिश कर रही है. तुलसी इस दौरान परिधि से कहती है कि मिहिर उसे कभी भी धोखा नहीं देगा. ऋतिक को इसी बीच पता चल जाता है कि मुनी किसी लड़के को आई लव यू लिखकर भेज रही है.

तुलसी को भड़काएगी गायत्री

वो मुन्नी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुलसी को भी ये बात पता है. शो में जल्द ही बड़ा बवाल मचने वाला है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गायत्री भी तुलसी को बताने वाली है कि नॉयना कैसे अमेरिका में मिहिर से चिपक रही थी.

वो तुलसी के दिमाग में मिहिर के प्रति गलत ख्याल डालने की कोशिश करती है. तुलसी काफी परेशान हो जाती है. तुलसी को समझ आ जाता है कि अब तो नॉयना का कुछ करना पड़ेगा. जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि मिहिर को नॉयना बेडरूम तक लेकर जाने वाली है.

नॉयना के माथे पर किस करेगा मिहिर

वहां नशे में मिहिर को नॉयना प्रपोज करेगी. नॉयना के मुंह से आई लव यू सुनकर मिहिर भी पिघल जाएगा. ऐसे में वो भी नॉयना से अपने प्यार का इजहार करने वाला है. इस दौरान नॉयना के माथे पर मिहिर किस करने वाला है.आपको बता दें कि सच में मिहिर ऐसा कुछ नहीं करने वाला.

ये सब नॉयना के सपने हैं. तुलसी फैसला करेगी कि वो किसी भी हाल में अमेरिका जाकर रहेगी. इस दौरान उसके बच्चे उसकी मदद करेंगे. मिहिर के पास पहुंचकर तुलसी जल्द ही नॉयना के प्लान को फेल करने वाली है.

