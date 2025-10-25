हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नशे में बहकेगा मिहिर, तुलसी के पीठ पीछे नॉयना संग बिताएगा रात? शो में आएंगे कई बड़े ट्विस्ट

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नशे में बहकेगा मिहिर, तुलसी के पीठ पीछे नॉयना संग बिताएगा रात? शो में आएंगे कई बड़े ट्विस्ट

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अपकमिंग एपिसोड में बहुत बही बड़ा धमाका होने वाला है. क्योंकि इस बार तुलसी और मिहिर का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Oct 2025 12:37 PM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में अब तक देखने को मिला कि तुलसी की पीठ पीछे मिहिर पर नॉयना ने डोरे डालने शुरू कर दिए हैं. इधर, परिधि अपनी मां तुलसी को मिहिर और नॉयना की रोमांटिक तस्वीरें दिखाती है. तस्वीरें देख तुलसी परिधि से कहती है कि वो अब भी उसकी मां है.

वो समझ जाती है कि परिधि क्या करने की कोशिश कर रही है. तुलसी इस दौरान परिधि से कहती है कि मिहिर उसे कभी भी धोखा नहीं देगा. ऋतिक को इसी बीच पता चल जाता है कि मुनी किसी लड़के को आई लव यू लिखकर भेज रही है.

तुलसी को भड़काएगी गायत्री

वो मुन्नी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुलसी को भी ये बात पता है. शो में जल्द ही बड़ा बवाल मचने वाला है.क्योंकि सास भी कभी बहू थी में गायत्री भी तुलसी को बताने वाली है कि नॉयना कैसे अमेरिका में मिहिर से चिपक रही थी.

वो तुलसी के दिमाग में मिहिर के प्रति गलत ख्याल डालने की कोशिश करती है. तुलसी काफी परेशान हो जाती है. तुलसी को समझ आ जाता है कि अब तो नॉयना का कुछ करना पड़ेगा. जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि मिहिर को नॉयना बेडरूम तक लेकर जाने वाली है.

नॉयना के माथे पर किस करेगा मिहिर

वहां नशे में मिहिर को नॉयना प्रपोज करेगी. नॉयना के मुंह से आई लव यू सुनकर मिहिर भी पिघल जाएगा. ऐसे में वो भी नॉयना से अपने प्यार का इजहार करने वाला है. इस दौरान नॉयना के माथे पर मिहिर किस करने वाला है.आपको बता दें कि सच में मिहिर ऐसा कुछ नहीं करने वाला.

ये सब नॉयना के सपने हैं. तुलसी फैसला करेगी कि वो किसी भी हाल में अमेरिका जाकर रहेगी. इस दौरान उसके बच्चे उसकी मदद करेंगे. मिहिर के पास पहुंचकर तुलसी जल्द ही नॉयना के प्लान को फेल करने वाली है.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: अनुपमा के सहारे को छिनेगा गौतम, उतारेगा मौत के घाट, ईशानी की करतूतों से उठेगा पर्दा

Published at : 25 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Tags :
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi Smirti Irani
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

मेहरौली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ ,बदमाश को लगी गोली
SDM छोटेलाल शर्मा की बढ़ी मुश्किलें..पहली पत्नी ने किए चौंकाने वाले खुलासे
लेडी डॉक्टर के 'डेथ नोट' का खुलासा !
चुनाव मैदान में उतरे खेसारी... समर्थकों ने दूध और सिक्कों से किया स्वागत!
जननायक Vs जमानती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
UN में पाकिस्तान ने फिर मुंह की खाई! कश्मीर का राग अलापा तो भारत ने POK को लेकर बुरी तरह धोया
दिल्ली NCR
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
दिल्ली के महरौली में बदमाश काकू पहाड़िया का एनकाउंटर, 2 पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ में घायल
इंडिया
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
'छठी मइया सभी को आशीर्वाद दें...', PM मोदी ने दीं छठ महापर्व की शुभकामनाएं, शारदा सिन्हा को याद कर क्या बोले?
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
बिहार में मुकेश सहनी कैसे बने डिप्टी CM का चेहरा? एक फोन पर बनी बात, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
शिक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा
यूटिलिटी
PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा पूरा प्रॉसेस, जान लें स्टेप बाय स्टेप
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget