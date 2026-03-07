6 महीने में दूसरी बार सर्जरी से गुजरे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन, जानें कैसी है तबीयत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन6 महीने में दूसरी बार सर्जरी से गुजरे अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन, जानें कैसी है तबीयत

अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विक्की जैन की हाल ही में दूसरी बार सर्जरी हुई है. ऐसे में उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. दरअसल, हाल ही में उनकी दोबारा सर्जरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने फैंस को हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया जिसमें बैंडेज लगी हुई हाथ की झलक देखने को मिली.

विक्की जैन ने दिया हेल्थ अपडेट

विक्की ने बताया कि उनकी सर्जरी पूरी हो चुकी है और अब वो रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं. विक्की ने सोशल मीडिया पर अपडेट शेयर करते हुए लिखा,'सर्जरी हो गई है. अब ठीक होने का समय है और ये दिखाने का भी कि मैं बार-बार हादसों का शिकार होने वाला नहीं हूं.'

विक्की ने जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उनके हाथ पर पट्टी बंधी हुई नजर आ रही है. फोटो के बैकग्राउंड में अस्पताल का कमरा दिखाई दे रहा है, जिसमें कंबल और अस्पताल के बेड का हिस्सा भी दिख रहा है. कुछ महीने पहले विक्की जैन के संग एक बड़ा हादसा हो गया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ankita Lokhande jain (@lokhandeankita)

दरअसल, एक शीशा उन पर गिर गया था. उसके छोटे-छोटे कांच विक्की की स्किन में चुभ गए थे, जिसके बाद उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी. इस सर्जरी के दौरान 45 टांके आए थे. लेकिन, इस मुश्किल दौर में अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन का बखुबी साथ दिया.

अस्पताल से लेकर घर तक एक्ट्रेस ने अपने पति का खूब ख्याल रखा. उस दौरान की तस्वीरें भी सोशल मीडिय़ा पर जमकर वायरल हुई थी. तस्वीर में देखा गया था कि अंकिता अपने पति के दर्द को देख इमोशनल हो गई थीं.

विक्की जैन के वर्क फ्रंट की बात करें तो अंकिता लोखंडे संग शादी के बाद से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. विक्की जैन सबसे ज्यादा चर्चा में बिग बॉस 17 और स्मार्ट जोड़ी के बाद से आए. इसके अलावा विक्की जैन अब प्रोड्यूसर भी बन चुके हैं.

Published at : 07 Mar 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
Vicky Jain Ankita Lokhande
