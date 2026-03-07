नागपुर के नाम हुई मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 की ट्रॉफी, विक्रम और अजिंक्य बने कुकिंग के बादशाह

नागपुर के विक्रम और अंजिक्य बने मास्टरशेफ इंडिया सीजन 9 के विनर, जानें- ट्रॉफी के साथ कितनी मिली प्राइज मनी?
MasterChef India 9 Winner: मास्टरशेफ इंडिया के सीजन 9 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है. इस सीजन में 'जोड़ी' फॉर्मेट रखा गया था, जिसमें नागपुर के विक्रम गंधे और अजिंक्य गंधे ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया.
पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो मास्टरशेफ इंडिया का सीजन 9 आखिरकार खत्म हो गया है. कई हफ्तों तक चले इस मुकाबले के बाद अब शो को उसके विजेता मिल चुके हैं. इस बार शो में दो भाई यानी विक्रम गंधे और अजिंक्य गंधे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीजन के ट्रॉफी को अपने नाम किया है. ग्रैंड फिनाले में अपने बेहतरीन कुकिंग से दोनों भाइयों ने जजों और दर्शकों का दिल जीत लिया है.
विक्रम और अजिंक्य ने की कड़ी मेहनत
सीजन के शुरुआत से लेकर अंत तक विक्रम और अजिंक्य का सफर बहुत रोमांचक रहा. दोनों ने खाने में महाराष्ट्र की पारंपरिक शैली को बहुत खूबसूरती से पेश किया. साधारण खाने को भी उन्होंने इस अंदाज में परोसा कि सभी जज बहुत इंप्रेस हो गए. उनकी मेहनत और क्रिएटिविटी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. ग्रैंड फिनाले में जब विजेता के नाम का ऐलान हुआ, तो विक्रम और अजिंक्य ने ट्रॉफी के साथ गोल्डन शेफ कोट भी अपने नाम किया. इसके साथ ही उन्हें 25 लाख रुपये का इनाम भी मिला. उनकी इस जीत से उनके शहर नागपुर में खुशी का माहौल है.
नितिन गडकरी ने दी बधाई
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों को बधाई दी. उन्होंने इसे नागपुर के लिए गर्व का पल बताया. उनकी इस सराहना के बाद शहर में लोगों के बीच और भी उत्साह देखने को मिला. इस सीजन में पहली बार 'जोड़ी' फॉर्मेट रखा गया, जिसने शो को और भी दिलचस्प बना दिया. शो को मशहूर शेफ विकास खन्ना, रणवीर बरार और कुणाल कपूर जज कर रहे थे. तीनों जजों ने विजेता जोड़ी की खूब तारीफ की और कहा कि विक्रम और अजिंक्य ने हर चुनौती में बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर डिश में अपनी मेहनत और जुनून दिखाया. ग्रैंड फिनाले एपिसोड में दर्शकों को एक खास सरप्राइज भी मिला, जब मशहूर शेफ संजीव कपूर भी शो में नजर आए. उनकी मौजूदगी ने फिनाले को और भी खास बना दिया.
