हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनपति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …

पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …

Divya Agarwal: टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल शो ‘द 50’ से बाहर हो गई हैं. वहीं अब हाल ही मेंं उन्होंने शो से बाहर आने के बाद अपने पति के साथ रहने की स्थिति के बारे में भी खुलकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वह रियलिटी शो 'द 50' का हिस्सा थीं, लेकिन ग्रैंड फिनाले से कुछ एपिसोड पहले ही उन्हें शो से बाहर कर दिया गया, जिससे फैंस भी हैरान रह गए. शो के दौरान दिव्या ने कई टास्क में अच्छा प्रदर्शन किया और बाकी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दी. वहीं इसी बीच को-कंटेस्टेंट भाव्या सिंह ने उन पर लालची होने और पति अपूर्वा पडगांवकर से अलग रहने का आरोप भी लगाया.

भाव्या की इन बातों पर दिव्या ने शो से बाहर आने के बाद जवाब दिया हैं. एक इंटरव्यू में दिव्या ने खुद को 'डायमंड डिगर' बताया. उन्होंने कहा, 'मैं पैसों के पीछे नहीं भागती, लेकिन खुद को हीरे की खोज करने वाली कहना पसंद करती हूं. मेरे पति अपूर्वा एक हीरा हैं.' वहीं, दिव्या ने अपने पति के साथ रहने की स्थिति के बारे में भी खुलकर बात की.

पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल
उन्होंने बताया कि हां, वो और अपूर्वा अलग-अलग रहते हैं. अपूर्वा अपने पैरेंट्स के साथ अपने काम की जगह के पास रहते हैं और दिव्या अपने काम की जगह के पास रहती हैं. लेकिन उनका प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का होता है. वो अभी भी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मिलते हैं और रोज सुबह एक दूसरे को मेसेज करते हैं. दिव्या ने कहा कि लोगों को आधी-अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे गलतफहमियां होती हैं.

 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Divyaa Agarwal (@divyaagarwal_official)

जब दिव्या से पूछा गया कि शो से बाहर होने पर उनके पति अपूर्वा ने क्या कहा, तो दिव्या ने बताया कि अपूर्वा ने मुझसे मजाक में पूछा, 'तुम ये शो क्यों नहीं जीत सकीं?.' दिव्या ने जवाब दिया कि वो कभी 'द 50' जीतना चाहती ही नहीं थीं. हर शो जीतना जरूरी नहीं होता. बाहर आने के बाद अपूर्वा ने दिव्या का बहुत ख्याल रखा.

दिव्या ने बताया कि जब वो घर लौटीं तो अपूर्वा ने उन्हें ढेर सारे डिलीशियस खाने खिलाए. दिव्या को लगता है कि खाना ही उन्हें सबसे जल्दी ठीक कर सकता है. अपूर्वा हमेशा चाहते हैं कि दिव्या खुश और स्वस्थ रहें. वो उनकी जिंदगी में बहुत सपोर्टिव हैं.

और पढ़ें
Published at : 07 Mar 2026 02:00 PM (IST)
Tags :
Divya Agarwal Apurva Padgaonkar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …
पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …
टेलीविजन
'सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता हैं', रमजान में माही विज ने 'सहर होने को है' टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी
'सबको खुश देख मुझे सुकून मिलता हैं', रमजान में माही विज ने 'सहर होने को है' टीम के साथ मनाई इफ्तार पार्टी
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
टेलीविजन
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
अनस सैफी संग उड़ी अफेयर की अफवाह, वड़ा पाव गर्ल ने बदला धर्म? चंद्रिका दीक्षित ने किया रिएक्ट
Advertisement

वीडियोज

US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Iran Attack on America: America का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भारी एयरस्ट्राइक | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
स्पोर्ट्स
IND vs NZ: फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
फाइनल से पहले IND vs NZ के टी20 रिकॉर्ड, जानिए किस टीम ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
हेल्थ
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
यूटिलिटी
आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक
आपके पास वाले हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है या नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Embed widget