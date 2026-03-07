पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल, कहा- वो अपने पैरेंट्स के साथ …

टीवी एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. हाल ही में वह रियलिटी शो 'द 50' का हिस्सा थीं, लेकिन ग्रैंड फिनाले से कुछ एपिसोड पहले ही उन्हें शो से बाहर कर दिया गया, जिससे फैंस भी हैरान रह गए. शो के दौरान दिव्या ने कई टास्क में अच्छा प्रदर्शन किया और बाकी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दी. वहीं इसी बीच को-कंटेस्टेंट भाव्या सिंह ने उन पर लालची होने और पति अपूर्वा पडगांवकर से अलग रहने का आरोप भी लगाया.

भाव्या की इन बातों पर दिव्या ने शो से बाहर आने के बाद जवाब दिया हैं. एक इंटरव्यू में दिव्या ने खुद को 'डायमंड डिगर' बताया. उन्होंने कहा, 'मैं पैसों के पीछे नहीं भागती, लेकिन खुद को हीरे की खोज करने वाली कहना पसंद करती हूं. मेरे पति अपूर्वा एक हीरा हैं.' वहीं, दिव्या ने अपने पति के साथ रहने की स्थिति के बारे में भी खुलकर बात की.

पति से अलग रहती है दिव्या अग्रवाल

उन्होंने बताया कि हां, वो और अपूर्वा अलग-अलग रहते हैं. अपूर्वा अपने पैरेंट्स के साथ अपने काम की जगह के पास रहते हैं और दिव्या अपने काम की जगह के पास रहती हैं. लेकिन उनका प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड का होता है. वो अभी भी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मिलते हैं और रोज सुबह एक दूसरे को मेसेज करते हैं. दिव्या ने कहा कि लोगों को आधी-अधूरी जानकारी मिलती है, जिससे गलतफहमियां होती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Divyaa Agarwal (@divyaagarwal_official)

जब दिव्या से पूछा गया कि शो से बाहर होने पर उनके पति अपूर्वा ने क्या कहा, तो दिव्या ने बताया कि अपूर्वा ने मुझसे मजाक में पूछा, 'तुम ये शो क्यों नहीं जीत सकीं?.' दिव्या ने जवाब दिया कि वो कभी 'द 50' जीतना चाहती ही नहीं थीं. हर शो जीतना जरूरी नहीं होता. बाहर आने के बाद अपूर्वा ने दिव्या का बहुत ख्याल रखा.

दिव्या ने बताया कि जब वो घर लौटीं तो अपूर्वा ने उन्हें ढेर सारे डिलीशियस खाने खिलाए. दिव्या को लगता है कि खाना ही उन्हें सबसे जल्दी ठीक कर सकता है. अपूर्वा हमेशा चाहते हैं कि दिव्या खुश और स्वस्थ रहें. वो उनकी जिंदगी में बहुत सपोर्टिव हैं.