हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट

'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट

दीपिका पादुकोण ने जबसे 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग की है, तबसे बॉलीवुड में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. अनन्या पांडे और विद्या बालन के बाद अब करीना कपूर भी एक्ट्रेस के सपोर्ट में उतर चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म इंडस्ट्री में मां बनने के बाद काम के घंटों को लेकर चल रही बहन के बीच करीना कपूर खान ने दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया है. ये चर्चा तब शुरू हुई जब दीपिका पादुकोण ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और महरहुड के बीच संतुलन बनाने के लिए आठ घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग की.

द हॉलीवुड रिपोर्टर को दिए इंटरव्यू में करीना कपूर ने दीपिका की इस मांग को सपोर्ट करते हुए कहा,'एक महिला के रूप में अगर आप अपने बच्चों को समय देना चाहती हैं, तो आपको ये कहने की आजादी होनी चाहिए कि मुझे यही चाहिए.मैं सिर्फ इतने ही घंटे काम कर सकती हूं.'

करीना कपूर ने शेयर किया एक्सपीरिएंस

करीना कपूर ने इस दौरान ये भी कहा कि इन शर्तों को फिल्म शुरू होने से पहले ही क्लियर कर देना चाहिए. करीना से जब पूछा गया कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक साथ कैसे संभालती हैं. इस पर एक्ट्रेस ने फिल्म द बकिंघम मर्डर्स की शूटिंग के दौरान का एक्सपीरिएंस शेयर किया.

एक्ट्रेस ने कहा,'उस फिल्म के लिए मुझे 35 दिनों तक लंदन में रहना था. इसलिए मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मैं शूटिंग के लिए जाऊं और वापस भी आ सकूं, क्योंकि बीच में दीवाली थी. हमने सब कुछ उसी हिसाब से प्लान किया. मुझे लगता है कि हर चीज को बहुत अच्छी तरह प्लान करना चाहिए और शुरुआत से ही बिल्कुल क्लियर होना चाहिए.'

इस दौरान उन्होंने सैफ अली खान को जिम्मेदार और सपोर्टिव फादर बताते हुए उनकी सराहना की. करीना ने कहा,'फिल्म के मेकर्स इतने समझदार थे कि उन्होंने मेरी स्थिति को समझा.मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि जब मैं फिल्म कर रही होती हूं, तब सैफ बच्चों के साथ होते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kareena Kapoor Khan (@kareenakapoorkhan)

शादी में एक-दूसरे का साथ और समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों एक साथ काम करके बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते. यह आपसी समझ का मामला है.'

करीना कपूर से पहले अनन्या पांडे ने भी दीपिका पादुकोण को सपोर्ट किया था. साथ ही उस एक्सपीरिएंस को भी शेयर किया जब वो मां नहीं बनी थीं.

अनन्या पांडे ने कहा,'मैंने उनके साथ तब काम किया था जब वो मां नहीं बनी थीं. उस समय ऐसा कुछ नहीं था.वो काम कर रही थीं, वर्कशॉप्स में आती थीं, कभी कोई शिकायत नहीं करती थीं और न ही किसी चीज की मांग करती थीं. लेकिन अब वो मां बन चुकी हैं और पहले दो सालों में अपने बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उन्हें यही जरूरी लगता है.'

ये भी पढ़ें:-'अल्लू परिवार में आपका स्वागत है..' भाभी नयनिका रेड्डी का अल्लू अर्जुन ने बेहद ही खास अंदाज में किया परिवार में स्वागत

 

Published at : 07 Mar 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ananya Panday Deepika Padukone' KAREENA KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट
बॉलीवुड
कियारा आडवाणी नहीं होंगी मधुबाला पर बन रही बायोपिक का हिस्सा, इंडस्ट्री सूत्रों ने किया खंडन
कियारा आडवाणी नहीं होंगी मधुबाला पर बन रही बायोपिक का हिस्सा, इंडस्ट्री सूत्रों ने किया खंडन
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer Release: 'हमजा' बन रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर, लोगे बोले- '2000 करोड़ कमाएगी ये फिल्म'
'हमजा' बन रणवीर सिंह ने उड़ाया गर्दा, रोंगटे खड़े कर देगा 'धुरंधर 2' का ट्रेलर
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer Celebs Review: 'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया भट्ट से ऋतिक रोशन तक ने कर डाली तारीफ
'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया से ऋतिक तक ने तारीफ में की पोस्ट
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
अमेरिका के THAAD डिफेंस सिस्टम की बजी बैंड! ईरान की मिसाइलों ने किया तबाह, खाड़ी देशों की बढ़ी टेंशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Trailer Celebs Review: 'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया भट्ट से ऋतिक रोशन तक ने कर डाली तारीफ
'धुरंधर 2' के ट्रेलर से इम्प्रेस हुए बॉलीवुड सेलेब्स, आलिया से ऋतिक तक ने तारीफ में की पोस्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले मिचेल सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
फाइनल से पहले सेंटनर ने दी बड़ी धमकी, अहमदाबाद में फिर टूटेगा 140 करोड़ भारतीयों का दिल?
विश्व
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ट्रेंडिंग
Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
शिक्षा
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
UPSC रिजल्ट में बड़ा ट्विस्ट, 301वीं रैंक पर दो आकांक्षा सिंह का दावा, क्या है सच?  
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Embed widget