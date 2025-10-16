‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ मई 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. अमेरिकी सुपरनैचुरल हॉरर फ्रैंचाइज़ी, फाइनल डेस्टिनेशन, की छठी किस्त अब डिजीटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. यानी जो लोग इसे थिएटर्स में देखने से चूक गए हैं वे अब ‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ को घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं. चलिए यहां जानते है ये फिल्म ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी?

‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

सिनेमाघरों में रिलीज़ होने पर इस ‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ को दर्शकों से खूब प्यार और तारीफ मिली थी तब से फैंस इसके OTT पर रिलीज़ होने का भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. फाइनली अब ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. बता दे कि 16 अक्टूबर की मिड नाइट से, ‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है, और आप इसे अपने ओटीटीप्ले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ भी देख सकते हैं. यह फ़िल्म 1 घंटे 49 मिनट लंबी है और अंग्रेज़ी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में इसे देखा जा सकता है.

'फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स' के बारे में

एडम स्टीन और ज़ैक लिपोव्स्की द्वारा निर्देशित, यह फ़िल्म ज़बरदस्त स्टंट, रोमांच से भरपूर सीन्स से भरपूर है।. फ़िल्म की आधिकारिक कहानी के मुताबिकएक हिंसक और बार-बार आने वाले बुरे सपने से परेशान, कॉलेज की स्टूडेंट स्टेफ़नी उस शख्स की तलाश में घर लौटती है जो इस चक्र को तोड़ सके और उसके परिवार को उस भयानक मौत से बचा सके जो उन सभी पर मंडरा रही है. फिल्म में पैट्रिक, जॉयनर, अन्ना लोर, एलेक्स ज़हरा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है.

‘फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

सैकनिल्क के मुताबिक, 16 मई, 2025 को रिलीज़ हुई इस फिल्म ने दुनिया भर में 2430.16 करोड़ रुपये की कमाई की थी. इसमें भारत से नेट कमाई 63.18 करोड़ रुपये और ग्रॉस कमाई 74.91 करोड़ रुपये थी. वहीं विदेशों से इसने 1255 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

क्या 'फाइनल डेस्टिनेशन 7' पर काम चल रहा है?

इस बीच, एएनआई के अनुसार, 'फ़ाइनल डेस्टिनेशन' की सातवीं किस्त पर काम चल रहा है. को- राइटर लोरी इवांस टेलर इस काम में जुटी हैं.