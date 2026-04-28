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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'ये पहले से ही 30 एपिसोड की सीरीज..' नागिन 7 के ऑफ एयर होने पर एलिस कौशिक ने दिया रिएक्शन

'ये पहले से ही 30 एपिसोड की सीरीज..' नागिन 7 के ऑफ एयर होने पर एलिस कौशिक ने दिया रिएक्शन

नागिन 7 में भरनी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली एलिस कौशिक ने हाल ही में नागिन 7 के ऑफ एयर होने पर अपना रिएक्शन दिया है. इस शो में उन्हें पैरेलल लीड में देखा जा रहा है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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एकता कपूर का शो नागिन 7 जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है. खुद एकता ने इस बात को कंफर्म कर दिया है. ऐसे में शो की कहानी अब धीरे-धीरे अंत की तरफ बढ़ रही है. शुरुआत में दर्शकों ने इस सीजन को काफी पसंद किया. लेकिन, धीरे-धीरे शो को लेकर दर्शकों में इंट्रेस्ट कम होता चला गया.

अब गिरती टीआरपी को देखने के बाद मेकर्स ने इसे ऑफ एयर करने का फैसला ले लिया है. एक दौर ऐसा भी था जब इस शो ने टीआरपी की लिस्ट में अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जैसे शोज को मात दे दिया था. रियल में ये शो शुरुआत से ही 30 एपिसोड की एक फाइनाइट सीरीज के तौर पर प्लान किया गया था.

लेकिन इसके अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से मेकर्स ने इसमें 18 एपिसोड और जोड़ दिए थे. आपको बता दें हाल ही में एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर शो के ऑफ एयर होने की जानकारी दी थी. इस शो में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में नजर आ रही हैं.

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एलिस कौशिक ने नागिन 7 के ऑफ एयर होने पर कही ये बात

शो में इन दिनों लव ट्रायंगल दिखाया जा रहा है, जिसमें आहाना किसी और से शादी करने वाली बोती है. लेकिन बाद में आर्यमान को एहसास होता है कि वो आहाना से प्यार करता है. अब हाल ही में India Forums को दिए एक इंटरव्यू में एलिस कौशिक ने नागिन 7 के ऑफ एयर होने पर अपना रिएक्शन दिया है. नागिन 7 में उन्हें भरनी के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. शो में उनकी एक्टिंग भी काफी पसंद की जा रही है.

एलिस कौशिश ने इस बारे में बात करते हुए कहा,'हां, ये शुरुआत से ही 30 एपिसोड की फाइनाइट सीरीज होने वाली थी. बस शो लोगों को पसंद आ रहा था, इस वजह से मेकर्स ने इसमें 18 एपिसोड और जोड़ दिए थे. मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है. ये मेरे लिए अब तक किए गए काम से बिल्कुल अलग था. इसी वजह से मैंने इसे चुना. खासकर इसलिए भी क्योंकि मेरे कैरेक्टर को ओरिजनल नागिन फैंस, मेरे फैंस और न्यूट्रल ऑडियंस से बहुत प्यार मिला. मेरे कैरेक्टर को मेकर्स ने बेहद ही खूबसूरती के साथ लिखा है. पूरी टीम बहुत पॉजिटिव और अच्छी थी और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा.'

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 06:29 PM (IST)
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