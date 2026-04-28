माइकल बॉक्स ऑफिस: चौथे दिन माइकल जैक्सन की बायोपिक को हुआ नुकसान, किया इतना बॉक्स ऑफिस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडMichael India BO Day 4: चौथे दिन 'माइकल' को हुआ नुकसान, किया इतना बॉक्स ऑफिस

Michael India BO Day 4: चौथे दिन 'माइकल' को हुआ नुकसान, किया इतना बॉक्स ऑफिस

'माइकल' को इंडिया में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा था. ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया. हालांकि, चौथे दिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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पॉप सिंगर माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' को दुनियाभर में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. माइकल जैक्सन की इंडिया में भी तगड़ी फैन फॉलोइंग है. फिल्म को भी इंडिया में पसंद किया जा रहा है. फिल्म ने पहले तीन दिन में ही 15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया. हालांकि, अब चौथे दिन फिल्म की कमाई में कमी देखने को मिली है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के चौथे दिन के कलेक्शन पर.

'माइकल' का चौथे दिन का कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, माइकल ने चौथे दिन 2.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 2744 शोज मिले. फिल्म को 11 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के कलेक्शन में चौथे दिन 62.5 परसेंट की गिरावट देखने को मिली. फिल्म को 'भूत बंगला' और 'धुरंधर 2' जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिल रही है. 'भूत बंगला' तो बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर रही है.

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'माइकल' का डे वाइज कलेक्शन

बता दें कि फिल्म ने टोटल 18.75 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने पेड प्रिव्यूज में 1.70 करोड़ कमाए. पहले दिन 3.70 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे दिन यानी पहले शनिवार को फिल्म ने 5.25 करोड़ कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 5.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

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बता दें कि फिल्म ने 82 ओवरसीज मार्केट से कुल 120.4 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई कर ली है. फिल्म ने 'ओपेनहाइमर' (98 मिलियन डॉलर) और 'बोहेमियन रैप्सोडी' (91.7 मिलियन डॉलर) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म को वर्ल्डवाइड 217.4 मिलिय डॉलर की ओपनिंग मिली.

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को एंटोनी फुक्वा ने डायरेक्ट किया है. वहीं जॉन लोगन ने फिल्म को लिखा है. इस फिल्म में निया लॉन्ग, लॉरा हैरियर, माइल्स टेलर और कोलमैन डोमिंगो जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में माइकल जैक्सन की जर्नी को दिखाया गया है कि कैसे वो स्टार बनते हैं और फिर एक भयानक हादसे के बाद कैसे कमबैक करते हैं.

Published at : 28 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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