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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरिद्धिमा कपूर साहनी के बॉलीवुड डेब्यू से पहले भाई रणबीर ने दी थी ये खास सलाह, खुद किया खुलासा

रिद्धिमा कपूर साहनी के बॉलीवुड डेब्यू से पहले भाई रणबीर ने दी थी ये खास सलाह, खुद किया खुलासा

ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लाडली रिद्धिमा कपूर साहनी 'दादी की शादी' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं. लेकिन, रिद्धिमा के डेब्यू करने से पहले रणबीर कपूर ने एक बेहद ही खास सलाह दी थी

By : अनुराधा राज | Updated at : 28 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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कपिल शर्मा और नीतू कपूर पहली बार फिर दादी की शादी में एक साथ नजर आने वाले हैं. जैसे ही फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था, इसे लेकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी. इस फिल्म की कहानी दूसरे मौके और रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमती है. एक तरफ दर्शक फिल्म में कपिल शर्मा और नीतू कपूर को देखने के लिए काफी उत्साहित है.

वहीं, दूसरी तरफ रिद्धिमा कपूर साहनी को लेकर भी खूब बज़ बना हुआ है. क्योंकि, इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में कदम जो रखने जा रही हैं. फिल्म में इनकी एंट्री से एक नए ट्रैक की शुरुआत होगी. इस फिल्म की रिलीज से पहले रिद्धिमा कपूर ने बताया कि उन्हें अपने भाई और एक्टर रणबीर कपूर से खास सलाह मिली थी.

रणबीर कपूर ने दी थी ये खास सलाह

उन्होंने बताया,'मैंने शुरुआत से पहले रणबीर से बात कीथी. उनकी सबसे बड़ी सलाह ये थी कि कैमरे के सामने ईमानदार रहो. उन्होंने मुझसे कहा कि अपने इंस्टीक्ट्स पर भरोसा रखो और कैरेक्टर को निभाने के बजाय उसे जीओ और ये बात मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रही.'

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इस फिल्म से पहले रिद्धिमा कपूर को फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स में देखा जा चुका है. उनके अलावा इस सीरीज में महीप कपूर, भावना पांडे और नीलम कोठारी जैसी हसीनाएं भी नजर आई थीं. लेकिन, बॉलीवुड डेब्यू के जरिए वो अपने करियर में एक नया चैप्टर शुरू कर रही हैं.

रिद्धिमा कपूर 45 साल की हैं. इस उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखना, कई मायनों में बेहद ही खास है. फैंस ये देखने को एक्साइटेड हैं कि रिद्धिमा बड़े पर्दे पर कैसी एक्टिंग करने वाली हैं. रिद्धिमा एक फैशन डिजाइनर भी हैं और उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी के संग शादी की है. बता दें भरत और रिद्धिमा की मुलाकात विदेश में पढ़ाई करने के दौरान हुई थी. फिर धीरे-धीरे इनकी दोस्ती हुई और प्यार हो गया. जल्द ही इस कपल ने शादी भी कर ली.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 04:52 PM (IST)
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