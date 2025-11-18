‘गुम है किसी के प्यार में’ फेम एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट का रिश्ता बिग बॉस 19 में साथ आने के बाद से ही सुर्खियों में है. शादी के चार साल बाद दोनों के अलग होने की अफवाहें इसी साल जून में फैली थी और हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस कपल ने तलाक के लिए अर्जी दी है. कराई थी. तब से, ऐश्वर्या को ऑनलाइन काफी निगेटिव कमेंट्स् का सामना करना पड़ रहा है. अब, अभिनेत्री ने अपने बारे में फैली गलतफहमियों के बारे में खुलकर बात की है सभी आरोपों का जवाब दिया है।

इंगेज होने के बाद से लगातार किया जा रहा ट्रोल

सोमवार को ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने ट्रोल्स पर उनके बारे में गलत धारणाएं फैलाने के लिए निशाना साधा. उन्होंने लिखा, "लोग मेरी लाइफ के बारे में अपनी-अपनी धारणाएं बना रहे हैं... मैंने क्या किया है और मैं कौन हूं, वो भी बिना एक भी फैक्ट जाने. कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि कर्मा एक.....है. इन सब पर यकीन करने से पहले, उन लोगों से पूछिए जिन्होंने असल में मेरे साथ काम किया है. मेरे को-एक्टर्स से पूछिए. मेरे प्रोड्यूसर्स से पूछिए. मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया. एक बार भी नहीं. मैंने बस सेट पर अपना प्रोफेशनलिज्म बनाए रखा. जब से मैं इंगेज हुई, मुझे ही लगातार ट्रोल किया गया है और मैंने इसे मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट किया.”

बुली का शिकार हो रही हैं ऐश्वर्या शर्मा?

ऐश्वर्या ने आगे कहा कि वह खुद ही बुली का शिकार हो रही हैं, उन्होंने लिखा, "लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता. कोई नहीं कहता कि मैं ही बुली का शिकार हूं. यह बात हर किसी को क्यों दिखाई नहीं देती? इसके अलावा, अनजान लोग मुझे मैसेज और यूट्यूब लिंक भेजते रहते हैं, जिनमें मेरा नाम झूठी कहानियों से जोड़ा जाता है... कि मैंने किसी को बुली की, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मैंने किसी को मिस किया.

सा कुछ भी कभी नहीं हुआ. मैं चुप रही, क्योंकि हर बार जब मैं बोलती हूं, लोग इसे तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं और व्यूज के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करते हैं और वे इसे फिर से करेंगे. लेकिन चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि मैं गलत हूं. इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं निगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहती."

‘मैं अपना पक्ष रखूंगी’

उन्होंने लास्ट में कहा, "तो मैं साफ़-साफ़ कह दूं, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं किया. फ़ायदे के लिए झूठ फैलाने वालों को अपने कर्मों के बारे में सोचना चाहिए. आप मेंटल हेल्थ की बात करते हैं... लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी गलत कहने से पहले ज़रूर सोचें जिसे आप पर्सनली जानते भी नहीं हैं. कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूं. मैं अपना पक्ष रखूंगी और अपनी गरिमा की रक्षा करूंगी."





नील और ऐश्वर्या के बारे में

नील भट्ट और ऐश्वर्या की पहली मुलाक़ात टीवी शो "गुम है किसी के प्यार में" के सेट पर हुई थी. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री असल ज़िंदगी में रोमांस में बदल गई और उन्होंने 2021 में शादी कर ली Lr. बाद में दोनों ने सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया था. शो मके दौरान, नील के प्रति ऐश्वर्या के व्यवहार के कारण कई दर्शकों ने उन्हें टॉक्सिक तक करार दिया, जिसके कारण ऑनलाइन काफ़ी निगेटिविटी फैल गई थी.

इस साल नवंबर में न्यूज़18 की रिपोर्ट में बताया गया कि इस जोड़े ने शादी के चार साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया था, "नील और ऐश्वर्या लंबे समय से अलग रह रहे हैं. उन्होंने अब ऑफिशियली तलाक के लिए अर्जी दे दी है, और जल्द ही फॉर्मैलिटीज शुरू होने की उम्मीद है. हमें पता नहीं है दोनों के बीच समस्या कैसे शुरू हुई, लेकिन यह तय है कि अब वे अलग होने वाले हैं." हालांकि, न तो नील और न ही ऐश्वर्या ने अभी तक इस खबर की पुष्टि की है.