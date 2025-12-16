'रामायण' में केवट वाला सीन शूट करते वक्त पैरों पर पड़ गए थे छाले,' 'लक्ष्मण' ने किया खुलासा

रामानंद सागर की रामायण 80 के दशक से लेकर आज तक दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है. इस शो में भगवान श्रीराम का रोल अरुण गोविल ने और मां सीता का रोल दीपिका चिखलिया ने निभाया था. आज भी लोग इन कलाकारों को भगवान राम और मां सीता की तरह मानते हैं.

लक्ष्मण के रोल से घर-घर मशहूर हुए सुनील लहरी

रामायण में लक्ष्मण का रोल निभाने वाले सुनील लहरी अपने भोले चेहरे और दमदार पर्सनालिटी की वजह से दर्शकों के फेवरेट बने हो. लेकिन उनका किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है.

50 डिग्री गर्मी में शूट हुआ केवट सीन

सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि केवट सीन की शूटिंग बहुत मुश्किल थी. उन्होंने कहा कि उस दिन टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस था और सागर साहब चाहते थे कि कलाकार तपती रेत पर नंगे पांव चले थे.

खड़ाऊ पहनने की रिक्वेस्ट भी हुई थी रिजेक्ट

सुनील लहरी ने बताया कि सभी कलाकारों ने खड़ाऊ पहनने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया था. तपती रेत पर चलने की वजह से उनके पांव में छाले और बड़े-बड़े फफोले हो गए थे. दर्द इतना ज्यादा था कि नॉर्मल चप्पल या जूते पहनना भी मुश्किल हो गया था.

फैंस के प्यार ने भर दिए सारे जख्म

उन्होंने कहा कि दर्शकों के प्यार और सम्मान ने सारे दुख भुला दिए थे. उन्होंने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि रामायण की शूटिंग के दौरान कुछ हादसे बहुत कष्टदायक रहे, लेकिन बिना स्ट्रगल के सक्सेस नहीं मिलती है.

नर्मदा नदी में शूटिंग भी रही बड़ा चैलेंज

इससे पहले सुनील लहरी नर्मदा नदी में शूटिंग के अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि लकड़ी के फट्टे पर बैठकर शूट करना आसान नहीं था. 50 डिग्री टेम्परेचर में पूरे दिन शूटिंग चली और सभी ने करीब 50-50 गिलास पानी पिया, लेकिन बाथरूम जाने की सुविधा तक नहीं थी.