हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' में क्यों मुकेश छाबड़ा ने कास्ट की रणवीर सिंह से 20 साल छोटी एक्ट्रेस? बोले- 'पार्ट 2 में जवाब मिल जाएगा'

'धुरंधर' में क्यों मुकेश छाबड़ा ने कास्ट की रणवीर सिंह से 20 साल छोटी एक्ट्रेस? बोले- 'पार्ट 2 में जवाब मिल जाएगा'

Mukesh Chhabra On Dhurandhar Controversy: 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के 20 साल के ऐज गैप को लेकर काफी विवाद हुआ. अब कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने उम्र के इस फासले पर रिएक्ट किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 15 Dec 2025 10:44 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच लगभग 20 साल का ऐज गैप को लेकर काफी चर्चा हुई. सोशल मीडिया पर इस पेयरिंग को लेकर मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले. कई लोगों ने इसका विरोध किया,तो वहीं कुछ ने कहा कि फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर्स के हिसाब से ये पेयरिंग जस्टिफाइड है. अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने इस पूरा मामले पर चुप्पी तोड़ी है.

फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा ने बताया कि 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ जानबूझकर 20 साल छोटी सारा अर्जुन को कास्ट किया गया था. उन्होंने बताया कि ऐसा स्क्रिप्ट की 'नैरेटिव रिक्वायरमेंट' के लिए रखा गया था. 

धुरंधर' में क्यों मुकेश छाबड़ा ने कास्ट की रणवीर सिंह से 20 साल छोटी एक्ट्रेस? बोले- 'पार्ट 2 में जवाब मिल जाएगा

'पार्ट 2 में जवाब मिल जाएगा'
मुकेश छाबड़ा ने फ्री प्रेस जरनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा- 'मुझे बहुत स्पष्ट निर्देश मिले थे. कहानी ये है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है. इसलिए, हम जानते थे कि हमें 20-21 साल की एक युवा लड़की चाहिए और जब पार्ट 2 आएगा, तो उम्र के अंतर के बारे में बात करने वालों को सारे जवाब मिल जाएंगे.'

'फिल्म में उम्र के इस अंतर की जरूरत थी'
मुकेश छाबरा ने आगे कहा- 'ऐसा नहीं है कि हमारे पास 26-27 साल की उम्र के अच्छी एक्ट्रेसेस नहीं हैं; हमारे पास अच्छी एक्ट्रेसेस हैं. लेकिन फिल्म में उम्र के इस अंतर की जरूरत थी. हर बात को समझाया नहीं जा सकता. जब मैं भी उम्र के अंतर के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी. फिल्म के नैरेटिव के हिसाब से ये सही है.'

 
 
 
 
 
मुकेश छाबरा का ऑफ़िशियल स्टेटमेंट साफ है कि ऐज गैप सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए नहीं रखा गया, बल्कि स्टोरी और कैरेक्टर आर्क के लिए जरूरी था. फिल्म के प्लॉट और कैरेक्टर्स के हिसाब से यह पेयरिंग जस्टिफ़ाइड है. सीक्वल में इस चॉइस की पूरी एक्सप्लनेशन मिलने वाली है, जिससे ऑडियंस पूरी तरह समझ पाएगी कि क्यों यह पेयरिंग स्टोरी के लिए एसेंशियल थी.

Published at : 15 Dec 2025 10:33 PM (IST)
Embed widget