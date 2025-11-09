अभिषेक बजाज ने दिया था एक्स पत्नी को धोखा? शादीशुदा रहते हुए डोनल बिष्ट को किया डेट?

अभिषेक बजाज बिग बॉस 19 में एंट्री के बाद से ही काफी चर्चा में हैं. सलमान खान के इस रियलिटी शो में उनका गेम दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है. लेकिन शो के बाहर उनकी पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में है. अभिषेक, जिनका नाम बिग बॉस में अक्सर अशनूर कौर से जोड़ा जा रहा है, पहले अकांक्षा जिंदल से शादी कर चुके हैं.

इसी बीच, न्यूज़18 की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिषेक बजाज अपनी शादीशुदा जिंदगी के चलते किसी और को भी डेट कर रहे थे. सूत्रों के मुताबिक, अभिषेक का रोमांटिक रिश्ता एक्ट्रेस डोनल बिष्ट से था. दिलचस्प बात यह है कि डोनल बिष्ट बिग बॉस 15 का हिस्सा रह चुकी हैं, जिस सीजन को तेजस्वी प्रकाश ने जीता था.

शादीशुदा होते हुए कर रहे थे डेट?

सूत्र ने बताया, “अभिषेक और डोनल कुछ समय तक साथ थे. और दोनों तब डेट कर रहे थे जब अभिषेक की शादी अकांक्षा से हुई थी. लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि ऐसा लगा कि अभिषेक इस रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं थे. जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया.”

हालांकि, एक्टर के करीब एक और सूत्र ने बताया कि अभिषेक ने डोनल को डेट तो किया था, लेकिन यह उनकी अकांक्षा से अलग होने के बाद की बात है. सूत्र ने कहा, “उन्होंने डोनल को डेट किया था, लेकिन उस वक्त वो अकांक्षा के साथ नहीं थे.” हालांकि अभिषेक और डोनल के रिश्ते की टाइमलाइन साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि दोनों पास्ट में एक-दूसरे के करीब थे.

बताया गया है कि न्यूज़18 ने डोनल बिष्ट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. वहीं, अभिषेक बजाज की टीम ने भी इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अकांक्षा जिंदल से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.

अभिषेक बजाज और अकांक्षा जिंदल की शादी

कई ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिषेक बजाज ने आठ साल पहले अकांक्षा जिंदल से शादी की थी. बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने लगभग 7 साल तक एक-दूसरे को डेट किया. साल 2017 में दोनों ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक यॉट पर शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थीं.





अकांक्षा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अनुसार, वह एक डिजिटल क्रिएटर हैं और लाइफस्टाइल व ट्रैवल कंटेंट पर काम करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर दो लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उनके बायो में दिल्ली और मुंबई दोनों जगह का ज़िक्र है. दिलचस्प बात यह है कि अकांक्षा 282 लोगों को फॉलो करती हैं, लेकिन अभिषेक बजाज को नहीं.