हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुनिता आहूजा को अगले जन्म में गोविंदा पति के तौर पर नहीं चाहिए, बोलीं- हीरोइन के साथ समय बिताते हैं

गोविंदा की पत्नी सुनिता आहूजा अक्सर खबरों में रहती हैं. उन्होंने हाल ही में कहा कि उन्हें गोविंदा अगले जन्म में पति के तौर पर नहीं चाहिए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Nov 2025 09:08 AM (IST)
एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनिता आहूजा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. वो पति गोविंदा और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर बातें करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी शादी को लेकर बात की. उन्होंने स्टार वाइफ की अपनी जर्नी के बारे में बताया और कहा कि वो अगले जन्म में गोविंदा को अपने पति के तौर पर नहीं देखना चाहती हैं.

सुनिता ने पिंकविला से बातचीत में कहा, 'अपने आप को संभालकर रखना चाहिए. जवानी में इंसान गलती करता है. मैंने तो की है. गोविंदा ने भी की है. लेकिन जब आपकी एक उम्र हो जाती है और तब गलतियां करते हो तो ये शोभा नहीं देता है. और क्यों करो. आपकी अच्छी फैमिली है. बीवी है, सुंदर बच्चे हैं. तो क्यों? गोविंदा का सोचना अलग है और मेरा सोचना अलग है. मैं आज जिंदा भी हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है.

 
 
 
 
 
आगे सुनिता ने कहा, 'गोविंदा हीरो है. उनका मैं क्या बोलूं. पत्नी लोगों से ज्यादा तो ये लोग हीरोइन के साथ समय बिताते हैं. स्टार की पत्नी होने के लिए बहुत हिम्मत लगती है. आपको दिल पर पत्थर रखना पड़ता है. मुझे गोविंदा अगले जन्म में पति नहीं चाहिए. चीची अगले जन्म में तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना. पति तू नहीं चाहिए. गोविंदा अच्छा बेटा है. साथ जन्म तो भूल जाओ, ये जन्म ही काफी है.' 

इसके अलावा सुनिता ने कहा, 'आदमी लोग क्या अमृत पीकर आए हैं कि जो करना है करे और बीवी चुपचाप घर में बैठी रही. आप इमोशनली एक इंसान को प्यार करते हो और अगर फिर आप उसे चीट करते हो तो ये सहीं नहीं है. जब औरत की दिल से हाय निकलती है तो भगवान भी नहीं बचा सकता है. ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो.'

Published at : 09 Nov 2025 09:08 AM (IST)
Sunita Ahuja Govinda
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
