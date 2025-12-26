'वे मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे', इंडियन आइडल जीतने के बाद क्यों 'डरे' थे अभिजीत सावंत?

अभिजीत सावंत 2004 में ‘इंडियन आइडल 1’ जीतकर नेशनल सेंसेशन बन गए थे. वहीं, जब उनके फैंस उनकी इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, तो उस समय अभिजीत सावंत काफी डरे हुए थे. सिंगर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है साथ ही इसकी बड़ी वजह भी बताई है.

इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद क्यों डरे हुए थे अभिजीत सावंत?

दरअसल अभिजीत सावंत ने गाना को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा बताया कि इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद वे डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई म्यूजिक लेबल उन्हें लंबे कॉन्ट्रेक्ट में फंसा लेगा, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने कहा,“बीस साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, मुझे शो जीतने का पूरा भरोसा था. साथ ही,फ्यूचर को लेकर थोड़ी घबराहट भी थी, यह बिग बॉस जैसा नहीं था, जहां आपको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता. मैं सचमुच लोगों को दीवाना होते और लड़कियों को मुझ पर फिदा होते देख सकता था. आप एक छोटे से समाज से आते हैं, छह महीने पहले तक आप रोज़ किसी कोने में चाय पीते थे, और अब अचानक पूरा देश आपको देख रहा है.”

सिंगर ने आगे कहा,“शो के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा, हमें पता नहीं था. आज की जनरेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम हर उस इंसान के इरादों पर शक करते थे जो हमें बहुत सारा पैसा देता था, हमें लगता था कि कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे. यहां तक कि जब जीतने से पहले ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, तब भी हमारे परिवार के कई लोगों ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ पर या किसी भी एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहिए. मुझे डर था कि कहीं वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट न बना दें जिसमें मैं फंस जाऊं, मेरा भविष्य बर्बाद कर दें... और मुझे पकड़ के रख लेंगे.”

शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया

अभिजीत सावंत ने आगे कहा, “शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया. मैं घर नहीं जा पाता था, शो से लौटने पर घर के आसपास हमेशा इतने लोग होते थे जो मुझसे मिलने आते थे. मेरे कई दोस्त बताते हैं कि इस तरह की दीवानगी बहुत कम लोगों ने देखी है. उस समय मुझे लगता था कि वे मुझसे 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, फिर मैं फंस जाऊंगा, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल बीत जाएंगे और वे मुझे छोड़ देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं 5-6 साल तक सोनी से जुड़ा रहा, अच्छे संबंध होने पर कंपनियां आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती हैं.”

अभिजीत सावंत को ‘मोहब्बतें लुटाऊंगा’, ‘मर जावां मिट जावां’ (आशिक बनाया आपने) और ‘हैप्पी एंडिंग’ (तीस मार खान) जैसे हिट गानों से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.