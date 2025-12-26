हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'वे मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे', इंडियन आइडल जीतने के बाद क्यों 'डरे' थे अभिजीत सावंत?

'वे मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देंगे', इंडियन आइडल जीतने के बाद क्यों 'डरे' थे अभिजीत सावंत?

Abhijeet Sawant: अभिजीत सावंत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया कि वे इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद काफी डर गए थे. उन्होंने इसकी चौंकाने वाली वजह बताई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 26 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Preferred Sources

अभिजीत सावंत 2004 में ‘इंडियन आइडल 1’ जीतकर नेशनल सेंसेशन बन गए थे. वहीं, जब उनके फैंस उनकी इस बड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, तो उस समय अभिजीत सावंत काफी डरे हुए थे.  सिंगर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस चौंकाने वाली बात का खुलासा किया है साथ ही इसकी बड़ी वजह भी बताई है.

इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद क्यों डरे हुए थे अभिजीत सावंत?
दरअसल अभिजीत सावंत ने गाना को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा बताया कि इंडियन आइडल 1 जीतने के बाद वे डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई म्यूजिक लेबल उन्हें लंबे कॉन्ट्रेक्ट में फंसा लेगा, जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने कहा,“बीस साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है, मुझे शो जीतने का पूरा भरोसा था. साथ ही,फ्यूचर को लेकर थोड़ी घबराहट भी थी, यह बिग बॉस जैसा नहीं था, जहां आपको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं चलता. मैं सचमुच लोगों को दीवाना होते और लड़कियों को मुझ पर फिदा होते देख सकता था. आप एक छोटे से समाज से आते हैं, छह महीने पहले तक आप रोज़ किसी कोने में चाय पीते थे, और अब अचानक पूरा देश आपको देख रहा है.”

सिंगर ने आगे कहा,“शो के बाद हमारे हाथ में क्या आएगा, हमें पता नहीं था. आज की जनरेशन ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम हर उस इंसान के इरादों पर शक करते थे जो हमें बहुत सारा पैसा देता था, हमें लगता था कि कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे. यहां तक कि जब जीतने से पहले ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, तब भी हमारे परिवार के कई लोगों ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ पर या किसी भी एल्बम के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना चाहिए. मुझे डर था कि कहीं वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट न बना दें जिसमें मैं फंस जाऊं, मेरा भविष्य बर्बाद कर दें... और मुझे पकड़ के रख लेंगे.”

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhiijeet Saawant (@abhijeetsawant73)

शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया
अभिजीत सावंत ने आगे कहा, “शो जीतने के बाद सब कुछ बदल गया. मैं घर नहीं जा पाता था, शो से लौटने पर घर के आसपास हमेशा इतने लोग होते थे जो मुझसे मिलने आते थे. मेरे कई दोस्त बताते हैं कि इस तरह की दीवानगी बहुत कम लोगों ने देखी है. उस समय मुझे लगता था कि वे मुझसे 5-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, फिर मैं फंस जाऊंगा, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल बीत जाएंगे और वे मुझे छोड़ देंगे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मैं 5-6 साल तक सोनी से जुड़ा रहा, अच्छे संबंध होने पर कंपनियां आपको ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती हैं.”

 

अभिजीत सावंत को ‘मोहब्बतें लुटाऊंगा’, ‘मर जावां मिट जावां’ (आशिक बनाया आपने) और ‘हैप्पी एंडिंग’ (तीस मार खान) जैसे हिट गानों से खूब पॉपुलैरिटी मिली थी.

 

और पढ़ें
Published at : 26 Dec 2025 09:29 AM (IST)
Tags :
Abhijeet Sawant Indian Idol 1
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
Advertisement

वीडियोज

Top News: 7 बजे की बड़ी खबरें | RLM | Pakistan | UP Politics | Veer Bal Diwas | Uttarkashi news
Deepak Prakash को मंत्री बनाए जाने से नाराज हुए Upendra Kushwaha की पार्टी के विधायक हुए बागी !
George W. Bush और Putin के बीच हुई बातचीत की चैट आई सामने, जिसमें पुतिन बोले, पाक में लोकतंत्र नहीं
US Airforce ने Nigeria पर किया Air Strike, isis के ठिकानों को अमेरिकी एयरफोर्स ने बनाया निशाना
Maharashtra में BMC Election को लेकर Ajit Pawar और Sharad Pawar के साथ चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तेज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indonesian Currency: इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
इस खूबसूरत मुस्लिम देश में भारतीय रुपया बनाएगा अमीर! 1 लाख ले जाने पर बन जाएंगे करोड़पति
बिहार
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
क्या खाली कराया जा रहा राबड़ी देवी का आवास? देर रात पहुंची पिकअप गाड़ी, लालू-तेजस्वी अभी दिल्ली में
इंडिया
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
29, 30 और 31 दिसंबर को यूपी-दिल्ली और बिहार में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कर दी भविष्यवाणी
क्रिकेट
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
साल 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में टॉप पर कौन?
बॉलीवुड
Christmas Box Office Collection: 'धुरंधर' के आगे नहीं चला किसी का जादू, कार्तिक की फिल्म से लेकर 'वृषभ' तक का कैसा रहा हाल?
'धुरंधर' के आगे नहीं चला किसी का जादू, कार्तिक की फिल्म से लेकर 'वृषभ' तक का कैसा रहा हाल?
हेल्थ
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
बीमार होते ही खाते हैं एंटीबायोटिक्स तो खुद सड़ा रहे अपनी किडनी, जानें ऐसा करना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
History Of Tea: कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
कैसे हुई थी चाय की उत्पत्ति, इस अनोखी कहानी को सुनकर नहीं होगा यकीन
यूटिलिटी
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
सिर्फ किसान निधि नहीं, अन्नदाता के लिए इतनी योजनाएं चलाती है सरकार, जानें किसमें क्या फायदा?
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget