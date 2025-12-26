आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन ने अहम रोल प्ले किया है. ये स्पाई एक्शन थ्रिलर, 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके बाद जेम्स कैमरून की 'अवतार फायर एंड ऐश' रिलीज हुई थी. वहीं इस गुरुवार, 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' रिलीज हुई है. इस रोमांटिक कॉमेडी को अच्छे रिव्यू मिले लेकिन 'धुरंधर' और 'अवतार फायर एंड ऐश' जैसी दो बड़ी फिल्मों के दबदबे के कारण, फिल्म को कम शो मिले हैं, खासकर बड़े शहरी बाजारों में. फिल्म की अग्रिम बुकिंग भी धीमी रही. चलिए यहां जानते हैं गुरुवार को रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन की फिल्मों में से किसने बाजी मारी?

'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन

'धुरंधर' के तूफान के बीच इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' पहुंची है. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ही काफी निराशाजनक रही थी. वहीं रिलीज होने के बाद इसे सोशल मीडिया पर मिक्स्ड रिव्यू मिला. वहीं रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर के आगे ये फीकी ही साबित हुई. जिसके चलते इसकी ओपनिंग ठंडी ही रही. यहां तक कि क्रिसमस की छुट्टी का भी ये फायदा नहीं उठा पाई.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' ने रिलीज के पहले दिन 7.50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं ऑफिशियल डाटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है.

'धुरंधर' 21वें दिन भी नई फिल्म पर पड़ी भारी

गौरतलब है कि 21 दिन पुरानी 'धुरंधर' नई रिलीज 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' पर भारी पड़ी. इस फिल्म ने अपने तीसरे गुरुवार भी छप्परफाड़ कमाई कर हैरान कर दिया. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के 21वें दिन 26 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद इसका 21 दिनों का कुल कलेक्शन अब 633.50 करोड़ रुपये हो गया है.

'धुरंधर' के आगे 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' पहले ही दिन कमजोर साबित हुई है. अब देखने वाली बात होगी कि वीकेंड पर कार्तिक आर्यन की फिल्म कैसा परफॉर्म कर पाती है.