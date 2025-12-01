'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पूरा करेगा 5000 एपिसोड्स का एतिहासिक रिकॉर्ड, मेकर्स ने प्रोमो वीडियो से हर्षद चोपड़ा को हटाया
स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले कई सालों से दर्शकों को एंटरटेन कर रहा है. अभी तक शो में चार जनरेशन की कहानी दिखाई जा चुकी है, जो लोगों को खूब पसंद आई.
ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस का सबसे लंबा चलने वाला शो है. अब ये शो एक और माइलस्टोन के बेहद करीब आ चुका है. दरअसल, शो के 5000 एपिसोड पूरे होने वाले हैं. ये एक ऐसा माइलस्टोन है जो इंडियन टेलीविजन में बहुत कम सीरियल ही हासिल कर पाए हैं.
इस खास मौके पर मेकर्स ने ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी की है.शो में फिलहाल चौथी पीढ़ी में लीड रोल निभा रहे समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित को इस स्पेशल एपिसोड का चेहरा बनाया गया है. शो के चारों जनरेशन को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है.इनमें टीवी के कुछ सबसे बड़े नाम शामिल रहे हैं.
पहली जनरेशन में हिना खान और करण मेहरा आए थे नजर
हालांकि, 5000 एपिसोड सेलिब्रेशन के लिए अब तक किसी भी पुराने जनरेशन के एक्टर्स से संपर्क नहीं किया गया है न ही कोई नाम कंफर्म हुआ है.पहली जनरेशन में अक्षरा और नैतिक की कहानी दिखाई गई थी.उस दौरान शो में हिना खान और करण मेहरा अहम भूमिका में नजर आए थे.
आज भी वो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लेगेसी का बड़ा हिस्सा हैं. दूसरी जनरेशन में शिवांगी जोशी और मोहसिन खान (कार्तिक-नायरा) की स्टोरी दिखाई गई थी. इन्होंने शो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टीवी के सबसे प्यारे ऑन-स्क्रीन कपल बन बैठे.तीसरे जनरेशन में प्रणाली राठौड और हर्षद चोपड़ा (अक्षरा-अभिमन्यु) की कहानी दिखाई गई.
View this post on Instagram
शो में प्रणाली और हर्षद की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.फैंस की भारी डिमांड के बावजूद, अभी तक इनमें से किसी भी लेगेसी कास्ट के 5000वें एपिसोड में आने की पुष्टि नहीं हुई है.इसी बीच मेकर्स ने एक प्रोमो वीडियो रिलीज किया है, जिसमें अक्षरा और नैतिक की कहानी की झलक दिखलाई गई.कार्तिक और नायरा की लव स्टोरी की झलक दिखी.
तीसरे जनरेशन में सिर्फ अक्षरा यानी प्रणाली राठौड़ को दिखाया गया, लेकिन, हर्षद चोपड़ा प्रोमो से गायब नजर आए.प्रोमो में उनकी एक झलक भी देखने को नहीं मिली. ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है के मेकर्स और हर्षद चोपड़ा के बीच सबकुछ ठीक ठाक नहीं है.
ये भी पढ़ें:-सारा खान और कृष पाठक इन दिन लेंगे सात फेरे, पिता सुनील लहरी भी होंगे शामिल?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL