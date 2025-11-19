साउथ की फिल्मों का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. यहां तक कि ये फिल्में बॉलीवुड मूवीज पर भारी पड़ रही हैं. इसकी एक वजह ये है कि तमिल और तेलुगु फ़िल्में अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट की तगड़ी डोज देने से कभी पीछे नहीं हटती है. अगर आप भी साउथ फिल्मों के शौकिन हैं तो इस हफ्ते थिएटर में आपको अलग-अलग जॉनर की मूवीज देखने का मौका मिल रहा है. दरअसल इस वीक बड़े पर्दे पर साउथ की एक या दो नहीं पूरी आठ फिल्में रिलीज हो रही हैं. चलिए यहां लिस्ट जान लेते हैं.

‘कोडामा सिंहम’

चिरंजीवी स्टारर ‘कोडामा सिंहम’ एक वेस्टर्न एक्शन-एडवेंचर फिल्म है जो ओरिजनली 9 अगस्त, 1990 को रिलीज़ हुई थी. अब, 35 साल बाद, यह फिल्म 21 नवंबर, 2025 को एक बार फिर बड़े पर्दे पर आ रही है. फिल्म में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान की कहानी है जो एक बंदूकधारी और भारतीय चरवाहे, भरत के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने मरते हुए पिता से यह जानने के बाद कि उसे गोद लिया गया था, अपने बायोलॉजिकल माता-पिता की तलाश शुरू करता है. के. मुरली मोहन राव निर्देशित इस फिल्म में चिरंजीवी, राधा, सोनम खान, मोहन बाबू, सत्यनारायण, प्राण, टाइगर प्रभाकर, सुधाकर, वाणी विश्वनाथ, रंगनाथ, अल्लू रामलिंगैया, ब्रम्हानंदम ने अहम रोल प्ले किया है. ये तेलुगु फिल्म 21 नवबंर को सिनेमाघरों में री रिलीज हो रही है.

‘येलो’

‘येलो’, आदी की कहानी है, जो एक 9 से 5 की नौकरी में फंसी युवती है. वह आज़ादी से बाहर निकलने और ट्रैवर करने का फैसला करती है. इस दौरान वह नए लोगों से मिलती है, रिस्क उठाती है, और लाइफ के गहरे मायने ढूंढती है. हरि महादेवन निदर्शित ‘येलो’ में पूर्णिमा रवि, वैभव मुरुगेसन, साई प्रसन्ना सी, नमिता कृष्णमूर्ति, दिल्ली गणेश, प्रभु सोलोमन ने अहम रोल प्ले किया है. ये तमिल फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

‘पांच मीनार’

‘पांच मीनार’ एक ऐसे डॉन की कहानी है जो अपने बेटे छोटू द्वारा सरप्राइज़ पार्टी दिए जाने के बाद मर जाता है. छोटू को अपने पिता का अपराध साम्राज्य विरासत में मिलता है, और उसे जल्द ही अपने चाचा के विश्वासघात का पता चलता है. राम कदुमुला निर्देशित इस फिल्म में राज तरूण, राशि सिंह, अजय घोष, ब्रह्माजी, श्रीनिवास रेड्डी, नेल्लोर सुदर्शन रेड्डी ने अहम रोल प्ले किया है. ये तेलुगु फिल्म भी 21 नवंबर को रिलीज हो रही है.

‘मिडिल क्लास’

‘मिडिल क्लास’ कार्ल मार्क्स पर फोकस्ड है, जो एक फैमिली पर्सन है और खेती की ज़मीन का मालिक बनने का सपना देखता है. वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक सिंपल लाइफ जीता है. फिर वो अपना सपना पूरा करने की कोशिश करता है तो उसे कई मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं. इस फिल्म फिल्म का निर्देशन किशोर मुथुरामलिंगम ने किया है और इसमें मुनीशकांत, विजयलक्ष्मी अगथियान, राधा रवि, काली वेंकट, मालविका अविनाश, वेला राममूर्ति ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म भी 21 नवंबर से थिएटर में देखी जा सकती है.

‘प्रेमांते’

‘प्रेमांते’ एक ऐसे जोड़े की कहानी है जो एक मुलाकात के बाद शादी कर लेते हैं. हालांकि, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में तब मोड़ आता है जब पत्नी को अपने पति के अजीब व्यवहार पर शक होने लगता है. इसके बाद इस जोड़े के सफ़र की एक अनोखी और मज़ेदार कहानी सामने आती है. यहां तक कि एक सनकी पुलिसवाला भी उन्हें अलग करने की कोशिश करता है. तेलुगु की इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा का निर्देशन नवनीत श्रीराम ने किया है और इसमें प्रियदर्शी पुलिकोंडा, आनंदी, सुमा कनकला, वेनेला किशोर, हाइपर आदि, ऑटो राम प्रसाद ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म भी 21 नवंबर को थिएटर में रिलीज हो रही है.

12ए रेलवे कॉलोनी

12ए रेलवे कॉलोनी की कहानी कार्तिक नाम के एक युवक की है, जो अपनी पड़ोसी के प्यार में पागल हो जाता है और मानता है कि प्यार आसान होता है. हालांकि, उसकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आता है जब चौंकाने वाली सच्चाइयां उसके सामने आती हैं. नानी कासरगड्डा निर्देशित इस फिल्म में अल्लारी नरेश, कामाक्षी भास्करला, साईकुमार पुदीपेड्डी, विवा हर्ष, गेटअप श्रीनु, जीवन कुमार ने अहम रोल प्ले किया है.

थियवर कुलाई नाडुंगा

थियवर कुलाई नाडुंगा (तेलुगु में मुफ़्ती पुलिस टाइटल) की कहानी लेखिका जेबा की आधी रात को हुई मौत से शुरू होती है, जो एक अपार्टमेंट की शांति को भंग कर देती है. जैसे ही जांच शुरू होती है, इंस्पेक्टर मगुदपति सच्चाई का पता लगाने के लिए निवासियों के रहस्यों की तहकीकात करते हैं. फिल्म की स्टार कास्ट में अर्जुन सरजा, ऐश्वर्या राजेश, रामकुमार गणेशन, प्रवीण राजा, लोगू एनपीकेएस और अबिरामी वेंकटचलम शामिल हैं. वहीं इसका निर्देशन दिनेश लक्ष्मणन ने किया है. ये फिल्म 21 नवंबर को रिलीज होगी.

मास्क

विकर्णन अशोक निर्देशित मास्क एक लालची आदमी, एक धूर्त महिला और एक अजीबोगरीब शख्स की कहानी है जो चोरी हुए 440 करोड़ रुपये वापस पाने के लिए एक साथ आते हैं. जब वे साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं, तो एक तेज तर्रार जासूस उनकी तलाश में लग जाता है. इस फिल्म में कविन, एंड्रिया जेरेमिया, रूहानी शर्मा, चार्ले, बाला सरवनन, अर्चना चंदोके, जॉर्ज मैरीन, आदुकलम नरेन और सुब्रमण्यम शिवा ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 21 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.