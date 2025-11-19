अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी सीक्वल ‘दे दे प्यार दे 2’ शुक्रवार, 14 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. अंशुल शर्मा द्वारा निर्देशित और लव रंजन और टी-सीरीज़ द्वारा प्रोड्यूस, ये फिल्म साल 2019 की हिट ‘दे दे प्यार दे ’ के अनोखे अंदाज़ को आगे बढ़ाती है. इस फिल्म की शुरुआत शानदार हुई थी और फिर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत इसका ओपनिंग वीकेंड भी जबरदस्त रहा. हालांकि पहले मंडे को इसके कलेक्शन में मंदी देखी गई. जानते हैं ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘दे दे प्यार दे 2’ ने 5वें दिन कितनी की कमाई?

‘दे दे प्यार दे 2’ के एक्साइटमेंट को और बढ़ाने के लिए आर. माधवन, मीज़ान जाफ़री, जावेद जाफ़री और गौतमी कपूर जैसे नए कलाकारों ने अजय देवगन के साथ मिलकर सीक्वल को एक नया अट्रैक्शन दिया है. फिल्म के ह्यूमर से लेकर इमोशनल पल साउंडट्रैक की काफी तारीफ हो रही है. इसी के साथ ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में भी कामयाब हो रही है. हालांकि शानदार ओपनिंग वीकेंड के बाद पहले मंडे को इसके कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई लेकिन सोमवार की तुलना में मंगलवार को इसकी कमाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘दे दे प्यार दे 2’ ने पहले दिन 8.75 करोड़ से ओपनिंग की थी. दूसरे दिन इसने 12.25 करोड़, तीसरे दिन 13.75 करोड़ और चौथे दिन 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘दे दे प्यार दे 2’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंगलवार को 4.58 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 43.58 करोड़ रुपये हो गई है.

‘दे दे प्यार दे 2’ तोड़ने वाली है अजय देवगन की फिल्म का रिकॉर्ड

अजय देवगन की 'सन ऑफ सरदार 2' भी इसी साल रिलीज हुई थी. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई थी. वहीं अब एक्टर ने एक बार फिर रोमांटिक-कॉमेडी जॉनर की फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ से बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी है. इस फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में 43 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसी के साथ ये अजय की 'सन ऑफ सरदार 2' के लाइफटाइम कलेक्शन 47.15 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर रह गई है.

इसे बस 4 करोड़ के करीब और कमाना होगा. इसके बाद ये 'सन ऑफ सरदार 2' को मात दे देगी. उम्मीद है कि बुधवार को फिल्म से उपलब्धि हासिल कर लेगी. वहीं ये अब 50 करोड़ी बनने से भी इंचभर दूर रह है. एक या दो दिन में फिल्म ये आंकड़ा भी पार कर लेगी.