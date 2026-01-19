'अक्षय खन्ना 10 में से 10 हैं लेकिन रणवीर...', सुनील शेट्टी ने 'धुरंधर' की तारीफों के बांधे पुल
Suniel Shetty on Dhurandhar: 'धुरंधर' को रिलीज हुए एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है. इस फिल्म का क्रेज अब तक खत्म नहीं हो पा रहा है. हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है.
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना समेत मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर 2025 के रिलीज हुई थी. रिलीज के साथ ही इस फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. ना केवल ऑडियंस बल्कि अन्य बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अब हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है. ना केवल फिल्म बल्कि इसके कलाकारों के प्रदर्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
सुनील शेट्टी को पसंद आई धुरंधर
एनडीटीवी से बात करते हुए सुनील शेट्टी ने धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि वो रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की एक्टिंग से भी बहुत प्रभावित हुए हैं. आदित्य धर की तारीफ करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, 'उन्हें एहसास हुआ कि लोग OTT के आदी हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने कहा, आपको OTT चाहिए? मैं आपको इससे बड़ी स्क्रीन पर दूंगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर चार घंटे का कंटेंट दूंगा, और लोगों ने इसे तुरंत पसंद कर लिया।'
शानदार परफॉर्मेंस
आगे सुनील ने इस फिल्म की स्टारकास्ट की तारीफ करते हुए कहा, 'कलाकारों की परफॉर्मंस शानदार है। अक्षय खन्ना को मैं दस में से दस नंबर देता हूं. वो एक बेहतरीन एक्टर हैं. लेकिन रणवीर सिंह को मैं दस में से सौ नंबर देता हूं, रणवीर सिंह ही सबसे बेहतरीन हैं।' इस तारीफ से पता चलता है कि रणवीर सिंह के हमजा का केरदार ने सुनील शेट्टी का दिल जीत लिया है.
रणवीर हैं बेस्ट
अपनी बात को पूरा करते हुए सुनील ने कहा कि, 'अक्षय शानदार हैं, लेकिन रणवीर ने संयम बरता. उन्होंने खुद को रोका, और यही सबसे मुश्किल काम है. हीरो के रूप में देशभक्ति दिखाना आसान है और दर्शक इस पर यकीन भी कर लेते हैं. लेकिन किसी दूसरे देश में बैठकर अपनी मातृभूमि के लिए तड़पना और कुछ करने की चाह रखना, यह बहुत मुश्किल है.'
सीक्वल का है बेसब्री से इंतजार
सुनील ने 'धुरंधर' के सीक्वल में रणवीर के किरदार 'हमजा' को देखने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर की है. उन्होंने कहा कि, 'मैं उन्हें (रणवीर सिंह) सिर्फ 'धुरंधर 2' में ही देख सकता हूं. लाजवाब। लाजवाब। उस लड़के को सलाम। अद्भुत'. बता दें कि रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' का सीक्वल भी इसी साल यानी मार्च 2026 में रिलीज होने वाला है. फिलहाल इस सीक्वल के ट्रेलर और टीजर पर काम किया जा रहा है.
