'ग्रोथ बिना दर्द के नहीं मिलती', 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले अहान शेट्टी का पोस्ट, हुए इमोशनल

मोस्ट अवेटेड वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म को लेकर फैंस और कलाकारों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. अहान शेट्टी ने सोमवार को मनोरंजन जगत में अपने सफर को याद किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में अहान ने कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं, जिसमें वे अपने किरदार में नजर आ रहे हैं.

अहान शेट्टी की पोस्ट

इन तस्वीरों में उनके साथ दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी दिख रहे हैं. इस पोस्ट में अहान ने अपनी पहली फिल्म 'तड़प' से लेकर अपने अब तक के सफर को याद किया. अहान ने लिखा कि 'तड़प' उनके लिए सपने की शुरुआत थी, जिसमें उम्मीद, डर और कई भावनाएं शामिल थीं.

अभिनेता ने बताया कि इसके बाद की राह उनके लिए आसान नहीं था. कई बार अनिश्चितता आई, खामोश संघर्ष रहे, लेकिन इन सबने उन्हें धैर्य और सबक सिखाया. उन्होंने लिखा, 'तरक्की और अनुभव बिना दर्द के नहीं मिलते हैं. इन अनुभवों ने मुझे आज एक बेहतर इंसान बना दिया, जिसके लिए मैं दिल से आभारी हूं.'

अहान ने आगे लिखा, '23 जनवरी 2026 को अब बस कुछ ही समय बचा है और मेरी दूसरी फिल्म 'बॉर्डर 2' के आने में. मेरे लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो धैर्य, मेहनत और विश्वास से जन्मी है. आज दिल पहले से ज्यादा मजबूत है, भरोसा गहरा है और सपना पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है.'

अहान ने पोस्ट के आखिरी में फैंस से अपील करते हुए लिखा, 'उम्मीद है आप हमारे साथ खड़े होंगे, इस सफर को महसूस करेंगे और इस फिल्म को दिल से अपना समर्थन देंगे. आपका साथ मेरे लिए शब्दों से कहीं ज्यादा मायने रखता है.'

बता दें कि फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होगी. ये साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के जांबाज एक साथ दुश्मन से लड़ते दिखेंगे.