इस वजह से परेशान होकर विजय सेतुपति ने बंद किए कैमियो रोल, खुद बताया सच

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइस वजह से परेशान होकर विजय सेतुपति ने बंद किए कैमियो रोल, खुद बताई सच्चाई

इस वजह से परेशान होकर विजय सेतुपति ने बंद किए कैमियो रोल, खुद बताई सच्चाई

Vijay Sethupathi: साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर विजय सेतुपति ने हाल ही में एक बातचीत में खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने फिल्मों में कैमियो करना बंद कर दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Aug 2026 09:35 AM (IST)
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साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता विजय सेतुपति अपनी दमदार अदाकारी के दम पर लाखों दिलों पर राज करते हैं. उन्होंने बतौर लीड एक्टर कई फिल्मों में लीड रोल निभाए हैं. वहीं कई फिल्मों में वो कैमियो भी कर चुके हैं. हालांकि अब एक्टर ने कैमियो रोल न करने का फैसला लिया है. उन्होंने इसके पीछे की वजह का भी खुलासा किया है. हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ रजनीकांत के लिए उन्होंने 'जेलर 2' में कैमियो भूमिका निभाई है.

विजय सेतुपति ने क्यों बंद किया कैमियो करना?

विजय सेतुपति ने हाल ही में यूट्यूब पर होस्ट गोबिनाथ के साथ बातचीत के दौरान अपने एक बड़े फैसले को लेकर बात की. उन्होंने बातचीत में बताया कि आखिर वो क्या वजह है जिसके चलते वो कैमियो करने से कतराते हैं या कैमियो में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि वो किसी फिल्म में कैमियो करते हैं तो मेकर्स इस तरह से उसका प्रमोशन करते हैं जैसे कि वो फिल्म में लीड रोल में है और इसका असर उनकी दूसरी फिल्मों तक भी देखने को मलता है.

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विजय सेतुपति ने कहा, 'मैंने कैमियो रोल पूरी तरह से बंद कर दिए है. सिर्फ रजनीकांत सर के लिए मैंने जेलर 2 में कैमियो किया है. वो इसका अपवाद है. अगर जेलर 2 के पोस्टर पर मेरा पोस्टर लगाया जाता है तो निश्चित तौर पर दर्शक सिर्फ रजनी सर को देखेंगे. लेकन, दूसरी ओर अन्य फिल्मों में मेकर्स मेरे कैमियो का इस्तेमाल करके फिल्म की मार्केटिंग करते हैं. इसका असर उन फिल्मों पर पड़ता है जिनमें मैं लीड हीरो हूं.'

इस वजह से परेशान होकर विजय सेतुपति ने बंद किए कैमियो रोल, खुद बताई सच्चाई

कब आएगी 'जेलर 2'?

रजनीकांत पिछली बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'कुली' में नजर आए थे. अगस्त 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की थी. हालांकि लंबे वक्त से उनके फैंस को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' के सीक्वल 'जेलर 2' का इंतजार है. ये एक्शन कॉमेडी फिल्म 15 अक्टूबर 2026 को रिलीज होगी. इसका डायरेक्शन नेल्सन ने किया है.

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विजय का वर्कफ्रंट

48 वर्षीय विजय सेतुपति के वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेता इन दिनों दिग्गज निर्देशक मणि रत्नम के साथ काम कर रहे हैं. वो मणि रत्नम की एक नई फिल्म में व्यस्त हैं. इसमें उनके साथ 'रामायण' एक्ट्रेस साई पल्लवी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Rajinikanth Vijay Sethupathi
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