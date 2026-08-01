#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

सलमान खान और संजय दत्त की दोस्ती बॉलीवुड में काफी पॉपुलर है. दोनों हर सुख-दुख में एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं. दोनों की दोस्ती की शुरुआत सलमान के डेब्यू से पहले ही हो गई थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 01 Aug 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

बड़े पर्दे पर दो एक्टर्स को एक साथ देखना हमेशा ही फैंस के लिए अलग अनुभव होता है. संजय दत्त और सलमान खान जैसे स्टार्स भी कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं. दोनों ने बड़े पर्दे पर अपनी दोस्ती और जोड़ी से दर्शकों का दिल जीता है, हालांकि आपको बता दें कि ये जोड़ी सिर्फ बड़े पर्दे तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि असल जिंदगी में भी दोनों जिगरी यार है.

बॉलीवुड में जिन सेलेब्स की दोस्ती की मिसाल दी जाती है उनमें संजय दत्त और सलमान खान का याराना भी शामिल है. दोनों दिग्गज 80 के दशक से बॉलीवुड में अब तक काम कर रहे हैं और शुरुआत से ही वो एक दूसरे को जानते हैं. दोनों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और दोस्ती का फर्ज निभाया है. हाल ही में संजय दत्त को लेकर सलमान ने एक भावुक पोस्ट भी शेयर किया है.   

सलमान बोले- भगवान-अल्लाह इस आदमी को खुश रखें

सलमान खान ने हाल ही में संजय दत्त के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की है. इनमे दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को बेहद टाइट हग किया हुआ है. इसके साथ सलमान ने लिखा, 'बाबा हमेशा के लिए बाबा, बाबा होता है. संजू बाबा हैं, हम सब के बाबा और संजू बाबा अब अपने बच्चों का बाबा, मेरा बड़ा भाई संजय दत्त, भगवान, अल्लाह और जीसस इस आदमी को खुश रखें. लव यू बाबा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

ये भी पढ़ें: नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में आई थीं तापसी पन्नू, कहा गया कंगना रनौत की सस्ती कॉपी, एक्टर की पत्नी ने करा दिया था फिल्म से बाहर

सलमान के डेब्यू से पहले हुई थी दोनों की दोस्ती

संजय दत्त ने बतौर लीड एक्टर अपना डेब्यू साल 1981 में आई फिल्म 'रॉकी' से किया था. वहीं सलमान का बतौर लीड एक्टर डेब्यू 'मैंने प्यार किया' से हुआ था. जबकि दोनों स्टार्स की मुलाकात सलमान के डेब्यू से पहले हुई थी.

जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

दरअसल सलमान के पिता और मशहूर राइटर सलीम खान ने संजय दत्त की साल 1986 में आई फिल्म 'नाम' की कहानी लिखी थी. इसके चलते अक्सर सलमान और संजय की मुलाकात घर पर हुआ करती थी. यहीं से इस दोस्ती की शुरुआत हो गई थी. 

जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

जब संजय के बुरे वक्त में सलमान ने किया सपोर्ट

बता दें कि संजय दत्त साल 1993 के मुंबई बम धमाका केस में जेल की हवा खा चुके हैं. इस केस में उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था. अलग-अलग वक्त पर वो जेल में रहे. संजय की शुरुआती गिरफ्तारी के वक्त अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान और सलमान खान जैसे स्टार्स उनके सपोर्ट में उतरे थे. इन बड़े स्टार्स ने 'Sanju, we are with You' (संजू, हम तुम्हारे साथ हैं) के प्लेकार्ड्स के साथ खड़े होकर संजू का सपोर्ट किया था. 

जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

जब संजय से घर मिलने  पहुंचे थे सलमान 

संजय को इस केस में 5 साल की सजा हुई थी. आखिरकार साल 2016 में वो इस केस में रिहा हो गए थे. उस वक्त सलमान ने अपने बॉडी गार्ड्स संजय के लिए भेजे थे. साल 2013 में संजय से सलमान उनके पाली हिल स्थित घर पर भी मिलने के लिए गए थे. ये उस वक्त की बात है जब अवैध हथियार रखने के केस में संजय को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई थी और संजय को जेल में सरेंडर करना था. तब अमेरिका से सलमान लौटे ही थे और वो अपने यार से मिलने उनके घर गए थे. एक सच्चे दोस्त की तरह सलमान तब संजय के साथ खड़े हुए नजर आए थे. 

ये भी पढ़ें: 15 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से शादी, शराब की थी बुरी लत, 39 की उम्र में निधन, मीना कुमारी का दर्दभरा सफर

साजन के सेट पर बने पक्के दोस्त

सलमान खान और संजय दत्त ने पहली बार जिस फिल्म के जरिए स्क्रीन शेयर की थी वो है 'साजन'. साल 1991 में आई ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी. इसमें दोनों के साथ माधुरी दीक्षित लीड रोल में थीं. इसके सेट पर दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी. इसके बाद ये जोड़ी साल 2000 की फिल्म चल मेरे भाई में भी नजर आई थी, इसमें दोनों ने भाईयों का किरदार अदा किया था.

जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू

जब सलमान के कहने पर संजय ने फ्री में की फिल्म

सलमान के छोटे भाई सोहेल खान ने साल 2000 की फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. इसमें संजय ने सपोर्टिंग निभाया था. सलमान ने उनसे खुद रिक्वेस्ट की थी, जबकि संजय ने कोई फीस भी नहीं ली थी. लेकिन, बाद में सलमान ने संजय को ब्रैंड न्यू BMW कार गिफ्ट की थी, जिसकी चाबी संजय ने समंदर में फेंक दी थी. ये किस्सा सलमान ने 'आप की अदालत' में शेयर किया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
जब संजू बाबा जेल में थे...सलमान खान ने निभाई थी ऐसी दोस्ती, जानकर छलक जाएंगे आंसू
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 8 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
8 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 135 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
बॉलीवुड
Main Vaapas Aaunga BO Collection: 'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
'मैं वापस आऊंगा' के 50 दिन, जानें हिट हुई या फ्लॉप, कितना कमाया प्रॉफिट?
बॉलीवुड
अंकिता लोखंडे के पति ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री
अंकिता लोखंडे के पति ने लॉन्च किया अपना प्रोडक्शन हाउस, पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ की एंट्री
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
पवर्तारोही निर्मल पुर्जा की मौत, ब्रॉड पीक पर बर्फीले तूफान ने ली जान
बिहार
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
प्रधानमंत्री के वीडियो पर रोहिणी आचार्य, 'जरूर मोदी जी…'
ओटीटी
क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट
क्राइम-थ्रिलर से कॉमेडी तक, वीकेंड पर फ्री में देख डालिए प्राइम वीडियो की टॉप 7 सीरीज, देखिए लिस्ट
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
‘आतंकियों ने पूछे जाति और धर्म’, कुलगाम में गोली मारने से पहले की गई पहचान
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget