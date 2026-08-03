संडे को 'स्पाइडर मैन' ने मचा दी धूम, 'जना नायकन' और 'धमाल 4' का भी बजा डंका

सिनेमाघरों में संडे का दिन काफी बिजी रहा. जहां टॉम हॉल्टर की नई रिलीज ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ के लिए थिएटर्स खचाखच भरे हुए नजर आए तो वहीं कुछ हफ्ते पुरानी ‘जना नायकन’ से लेकर ‘द ओडिसी’ और ‘धमाल 4’ को भी रविवार की छुट्टी का फायदा मिला और सभी की कमाई में इजाफा देखा गया. चलिए यहां संडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने संडे को कितना कमाया ?

‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बुलेट से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही है. फिल्म ने रिलीज के चार दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है और संडे को तो इसने अपना अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है. बता दें कि ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने 60.60 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. दूसरे दिन इसकी कमाई 49.35 करोड़ रुपये रही. वहीं तीसरे दिन इसने 70 करोड़ कमाए.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी संडे को 76 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ फिल्म की चार दिनों की कुल कमाई अब 256.20 करोड़ रुपये हो गई है.

‘जना नायकन’ ने दूसरे संडे कितनी की कमाई?

थलपति विजय की फिल्म ‘जना नायकन’ की कमाई में दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद काफी मंदी देखी गई थी. लेकिन दूसरे वीकेंड इसने जबरदस्त तेजी दिखाई. बता दें कि दूसरे शनिवार फिल्म का कलेक्शन 7.80 करोड़ रुपये रहा.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘जना नायकन’ ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 10. 70 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 11 दिनों की कुल कमाई अब 175.60 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-सोनू निगम का बड़ा दावा, बोले- कॉपीराइट विवाद के बाद टी-सीरीज और जी म्युजिक ने कर दिया बैन

‘द ओडिसी’ की तीसरे संडे कितनी रही कमाई?

क्रिस्टोफर नोलन की ‘द ओडिसी’ ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी गदर काटा. हालांकि ‘स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे’ की एंट्री के बाद से इसके कलेक्शन को काफी झटका लगा है लेकिन तीसरे वीकेंड पर इसने भी कमाई में तेजी दिखाई. बता दें कि तीसरे शनिवार फिल्म ने 5.80 करोड़ का कलेक्शन किया था.

वहीं अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘द ओडिसी’ ने रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे संडे को 5.65 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ भारत में ‘द ओडिसी’ की 17 दिनों की कुल कमाई अब 149.85 करोड़ रुपये हो गई है.

'धमाल 4' ने चौथे संडे कितनी की कमाई?

अजय देवगन की 'धमाल 4' का रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी खूब दम दिखा. यहां तक कि नई रिलीज फिल्मों के आगे भी इसने अपनी कमाई में जबरदस्त उछाल दिखाया. बता दें कि 'धमाल 4' ने चौथे शनिवार को 1.65 करोड़ कमाए थे.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे संडे को 2.35 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसी के साथ इस फिल्म की 24 दिनों की कुल कमाई अब 161.05 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' पर चौथे दिन हुई नोटों की बारिश, बनी भारत में हॉलीवुड की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म